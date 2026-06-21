4 Spiele beim Steam Next Fest, die garantiert von Menschen gemacht sind

Beim aktuellen Steam Next Fest können Spieler haufenweise kommende Games testen. Doch viele der Titel kommen mit einer Warnung daher, dass bei der Entwicklung generative KI zum Einsatz gekommen ist. Hier stellen wir euch 4 Titel vor, die garantiert von Menschen gemacht sind.

Generative KI ist aktuell ein Reiz-Thema im Gaming. Mit Lara Croft und 1666: Amsterdam gab es um gleich 2 große Ankündigungen im Rahmen des Summer Game Fest eine Diskussion um die KI-Nutzung. Ein Ende ist nicht in Sicht: Beim aktuellen Steam Next Fest sollen 20 % der teilnehmenden Titel mithilfe von KI erstellt worden sein.

Obwohl die KI-gestützte Entwicklung in Zukunft sicher nur noch zunehmen wird, gibt es auch noch einige Entwickler, die dem KI-Hype trotzen. Die 4 menschengemachten Spiele, die wir euch hier vorstellen, erreichten uns in einer Leser-Mail und sind in keiner bestimmten Reihenfolge aufgelistet.

Roguecraft DX

Video starten Roguecraft DX: Die Amiga-Nostalgie kommt zu Steam

Was ist das für ein Spiel? Roguecraft DX ist ein rundenbasierter Dungeon-Crawler, der gleichzeitig herausfordernd und für ein paar Runs zwischendurch geeignet sein soll. Als Spieler steigen wir in einen tödlichen Dungeon voller Lovecraft-Monster, um ihm seine Schätze zu entreißen.

Die Demo beinhaltet 5 Level und lässt euch aus 3 unterschiedlichen Klassen wählen. In der Vollversion soll es dann 15 Level geben. In typischer Roguelike-Manier verändert sich der Dungeon jedoch ohnehin, sodass kein Run dem anderen gleicht.

Hier geht’s zur Demo von Roguecraft DX auf Steam.

Trickshotterz

Video starten Trickshotterz: Trailer zum Beer Pong mit Knarren

Was ist das für ein Spiel? Trickshotterz ist ein Multiplayer-Spiel, das sich selbst als „Beer Pong mit Knarren“ bezeichnet. Mit bis zu 4 Spielern versucht ihr, die abgefahrensten Trickshots zu landen und möglichst viele Punkte zu kassieren.

Für Abwechslung sorgen 3 Fähigkeiten, aus denen Spieler vor einer Runde wählen können, sowie Power-Ups, die reichlich Chaos in die Matches bringen sollen.

Hier geht’s zur Demo von Trickshotterz auf Steam.

Good Heavens!

Video starten Good Heavens! ist ein Survival-Spiel mit einem ungeschickten Gott

Was ist das für ein Spiel? Good Heavens! fällt unter das Genre „Open-World-Survival-Crafting“ und beauftragt euch damit, hinter eurem unachtsamen Gott aufzuräumen. Obwohl es für bis zu 4 Spieler gedacht ist, könnt ihr euch dafür im Online-Coop mit so vielen Freunden zusammentun, wie ihr wollt.

Die Demo beinhaltet eine prozedural generierte Insel mit 4 Sub-Biomen, einen Boss-Kampf, zwei Städte mit eigenen Kulturen und viele Monster-Camps und Dungeons, welche es auszuräumen gilt. Außerdem könnt ihr schon einmal einen Vorgeschmack auf die 6 Technik-Bäume und das flexible Klassen-System erhalten.

Hier geht’s zur Demo von Good Heavens! auf Steam.

Sensory Overload

Video starten Sensory Overload will eure Sinne überwältigen

Was ist das für ein Spiel? Sensory Overload erinnert an dieses eine Spiel, das ihr damals vielleicht auf eurem iPod installiert hattet, und legt es – wie der Name verspricht – darauf an, eure Sinne zu überladen. Eure Aufgabe ist es, einen endlosen Tunnel mit wechselnden Farben und Mustern herabzufallen, dabei Hindernissen auszuweichen und dem allgemeinen visuellen Chaos zu trotzen.

Bereits die Animationen auf der Steam-Seite lassen erahnen, dass Sensory Overload eher nicht geeignet ist für Leute, die leicht reisekrank werden. Und auch die Level-Namen lassen euch genau wissen, was euch erwartet: von Schwindel über Übelkeit bis hin zu … Apokalypse?

Hier geht’s zur Demo von Sensory Overload auf Steam.

Wie steht ihr zu generativer KI in der Spiele-Entwicklung? Ist es euch egal, solange sie nur in der frühen Entwicklung zum Einsatz kommt und in dem fertigen Produkt nicht mehr zu sehen ist, oder seid ihr komplett dagegen? Habt ihr gar kein Problem damit? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

Solltet ihr strikt gegen die Nutzung von KI sein, warnt euch jetzt neues Tool für Steam vor solchen Spielen.