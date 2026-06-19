Steam will Entwicklern mit dem Next Fest eine Bühne bieten, aber 20 % der neuen Titel sind mit KI

Auf Steam läuft gerade das Next Fest, bei dem Spieler neue Titel entdecken können, doch diesmal dreht sich vieles um KI.

Was ist das für eine Aktion? Jedes Jahr möchte Steam die kleineren und kommenden Titel auf der Plattform mit dem Steam Next Fest anschieben. Dabei können Spieler unzählige Demo-Versionen ausprobieren und die Titel bei Gefallen auf ihre Wunschliste setzen.

Doch dieses Jahr läuft die Aktion anders als geplant.

Die Fans warten derzeit auf die Steam Machine:

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KI, KI, KI!

Was ist anders? Schon seit dem Start der Aktion fällt vielen Spielern eines auf: immer mehr KI-Games. Spiele, bei denen die Entwickler einfach mit der Hilfe von KI-Chatbots, KI-Bildern und KI-Videos ihre eigenen Games auf Steam gebracht haben.

Während die Titel normalerweise in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, bekommen genau solche Spiele beim Next Fest eine Plattform. Laut einer Recherche von PCGuide.com enthalten 20 % der Spiele beim Next Fest KI-Inhalte. Absolut sollen 1.715 der rund 8.700 Games betroffen sein.

Dabei sind Spiele, bei denen KI-Platzhalter zum Einsatz kommen, genauso enthalten wie Titel, die nur aus KI bestehen. Die Fans sind genervt, denn eigentlich soll es ja darum gehen, den nächsten Hit oder die Perlen der Indie-Games zu entdecken.

Was fordern die Fans? Die Fans fordern Filter für Steam. Sie möchten alle Spiele, die KI in irgendeiner Art und Weise verwenden, herausfiltern. So teilt der Nutzer JAD2017 seine Frustration auf Reddit:

Einfaches Tag: „KI-generierte Inhalte“. Zack, erledigt – kein KI-Müll mehr in deinem Shop, wenn du das willst. Das aktuelle Steam Next Fest ist voll von KI-Müll-Spielen, die die Auffindbarkeit echter Spiele direkt beeinträchtigen. Zwingt mich nicht, Gabe deswegen eine E-Mail zu schreiben. Denn ich habe gehört, dass er jedem antwortet, und ich werde die Antwort teilen, falls er das tatsächlich tut.

Auch in den Kommentaren auf Reddit findet sich viel Zuspruch:

VelveteenDelta: „Filter, ja. Leute sollen es taggen können – wahrscheinlich aber eher nicht; die Anzahl der Male, in denen Leute schreien, etwas sei KI, obwohl es ein echter menschlicher Fehler war, nimmt zu. Manche Leute sollten nicht darüber urteilen, wenn sie nicht genug über das Thema wissen.“

Darkon-Kriv: „Ich denke, wir brauchen generell mehr Filter. Zum Beispiel die Möglichkeit, Denuvo herauszufiltern. Wenn Steam es kennzeichnen kann, sollten wir auch danach filtern können.“

Kilohaili_Joshi: „Das würde das System zerstören. Wenn Leute es herausfiltern könnten, würden Entwickler einfach aufhören, Kennzeichnungen anzugeben, und sie erst hinzufügen, nachdem sie oft genug gemeldet wurden. Valve hat keine wirkliche Möglichkeit, das präventiv durchzusetzen, außer durch Selbstdeklaration.“

Wie seht ihr das? Braucht Steam bessere Filter, um KI oder gar gewisse Drittanbieter-Software filtern zu können? Oder meint ihr, dann würden gerade Indie-Entwickler die nötige Markierung auslassen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ein Indie-Spiel hatte das Zeug zum Hit und ist trotz Mega-Finanzierung gescheitert: Indie-Game kassiert vor Release 17 Millionen Dollar, scheitert krachend auf Steam