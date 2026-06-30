Firma bringt legendären Würfel als Case für die Steam Machine, vergisst dummerweise Valve um Erlaubnis zu fragen

Ein Hersteller bringt ein einzigartiges Gehäuse für die Steam Machine auf den Markt, muss aber die Entwicklung wenig später einstellen. Denn man hat seine Pläne nicht mit Valve gemacht.

Um was für ein Gehäuse geht es? Hersteller Dbrand stellte vor einigen Wochen ein „Companion Cube“-Gehäuse für die kommende Steam Machine von Valve vor. Davon berichtete unter anderem das Magazin Videocardz.com. Der Companion Cube gehört zu den bekanntesten Würfeln aus den Portal-Spielen von Valve.

Bei dem Modell handelt es sich wohl nicht nur um eine Vinyl-Folie, sondern um ein richtiges Gehäuse mit separaten Paneelen, Schrauben, Magneten, Lüftungsausschnitten und LED-Durchlässen. Das Design lässt den hinteren Teil und Lüftungsbereich offen, während die vorderen Anschlüsse hinter abnehmbaren Abdeckungen verborgen bleiben.

Und die Nachfrage für so einen Würfel soll groß gewesen sein: Insgesamt soll Dbrand mehr als 15.000 Vorbestellungen für den Companion Cube erhalten haben.

Doch aus der ganzen Sache wird nichts. Denn Dbrands hat wohl vergessen, Valve um Erlaubnis zu fragen. Und Valve ist dagegen rechtlich vorgegangen und hat die Pläne beendet.

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Firma fragt Valve nicht um Erlaubnis, muss sein Gehäuse für die Steam Machine einstellen

Was schreibt Dbrand? Die Firma hinter dem Case erklärte in ihrem offiziellen Subreddit, dass man das Produkt einstellen müsse, alle Reservierungen storniert habe und das Geld zurückerstatten werde.

Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, wurde der Steam Machine Companion Cube letzte Woche von unserer Website, YouTube und anderen Social-Media-Plattformen entfernt.



Um es ganz offen zu sagen: Wir haben den Companion Cube ohne Lizenz von Valve hergestellt. Alle, die einen Companion Cube gekauft haben, erhalten bis zum Ende des Tages eine Rückerstattung. Alles andere sind nur Details.

Die ganze Geschichte sei zwar ärgerlich, heißt es von Dbrand, aber man nehme die Verantwortung auf die eigenen Schultern. Immerhin habe man erst mit der Entwicklung gestartet und wollte dann erst um Erlaubnis fragen. Man habe Valve zwar angeboten, das ganze Produkt als lizenzierte Version herauszugeben, aber das hatte Valve wohl abgelehnt. Also werde es auch in Zukunft kein Gehäuse im Design des Companion Cubes geben.

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