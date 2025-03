Ein unartiger 19-Jähriger löste bei Steam Panik aus, brachte das ganze Geschäftsmodell in Gefahr

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Auch wenn die Geschichte des Ehepaar Harringtons um die ersten Kopierschutz-Versuche bei Steam schon 25 Jahre her ist, hat sich an der Front nicht viel geändert. Noch heute ist Kopierschutz ein riesiges Thema unter den Spielern: Denuvo ist die toxische Kritik durch Gamer leid: „Ihr habt ein Problem mit uns, weil unsere Lösung funktioniert“

Der sei 19, der denke doch nicht an Firmen, Geschäftsmodelle oder an Urheberrecht.

So sieht sie die Anekdote heute : Monica Harrington nimmt im Gespräch mit PC Gamer ihren Neffen in Schutz. Sie wollte ihm damals sagen, ‘was machst du da eigentlich – weißt du nicht, was du da anrichtest?’ Aber der habe sich gar nichts Böses dabei gedacht.

Es kam heraus: Keiner von denen, die sich nun beschwerten, ihr Spiel funktioniere nicht, hatten sich das Spiel Half-Life tatsächlich gekauft. Das Authentifizierungs-System, so Monica Harrington, lief also gut.

So kamen die ersten Versuche für Kopierschutz an: Als die vielen öffentlichen Beschwerden eintrudelten, das Spiel laufe wegen des digitalen Kopierschutzes nicht, kam man bei Valve ins Schwitzen.

Wegen Spielern wie meinem Neffen implementierten wir Maßnahmen, damit sich Kunden autorisieren mussten. Kunden mussten ihr Produkt bei Valve direkt bestätigen und registrieren. Schnell waren die Gamer in den Foren und veröffentlichten eine Flut an Beschwerden: Das Spiel funktioniert nicht!

Ich wusste, dass er kein schlechter Junge ist, aber es gab offenbar einen Generationswechsel und diese neue Kopiertechnik. All das brachte unser ganzes Geschäftsmodell in Gefahr.

So kam das bei Valve an: Monice Harrington, die erste Marketing-Frau von Steam damals, sagt:

Was hat der 19-Jährige damals angestellt? Monica Harrington erzählte jetzt auf der Entwicklerkonferenz GDC eine Anekdote: In den frühen Jahren von Steam, etwa um das Jahr 2000 herum, hatte sie ihrem 19-jährigen Neffen einen Scheck über 500 $ zugesteckt, das wären heute inflationsbereinigt etwa 850 €. Das Geld sollte für die Schule sein.

