In einem neuen Zwergen-Spiel auf Steam steuert ihr einen Mech und sollt eine Fantasy-Welt aufbauen

Nach dem Summer Game Fest haben sich in den folgenden Shows noch einige Juwelen versteckt – etwa auf der Future Games Show am Samstag. Das neue Action-RPG First Dwarf startet bald den Early Access auf Steam und ist jetzt schon spielbar.

Was ist das für ein Spiel?

First Dwarf bezeichnet sich selbst als ein Action-RPG mit Adventure-Features, Bau und Crafting. Dazu kommen einige Inhalte, die ihr aus dem Survival-Genre kennt. Außerdem ist es natürlich ein offizielles Zwergen-Spiel.

Ihr steuert dabei einen Zwerg, der in einem mechanischen Walker sitzt, gegen Feinde kämpft und ein Dorf aufbaut.

Im ersten Gameplay erinnert das Spiel ein wenig an Factorio nur mit deutlich hübscherer Grafik und mit fliegenden Inseln und Luftschiffen. Ihr könnt alleine oder im Koop mit einem Freund spielen – dieser zockt dann aber als kleiner Drache.

Wann und wo kann ich First Dwarf spielen? The First Dwarf erscheint am 19. Juni im Early Access auf Steam. Bereits jetzt könnt ihr aber schon eine Demo herunterladen (via Steam). Spätestens der vollständige Release ist dann auf Steam, Epic und GOG.

Wie lange der Early Access anhalten wird, wissen wir noch nicht. Informationen zu einem möglichen Release auf PS5 oder Xbox gibt es nicht. Das ist vorerst wohl aber auch nicht geplant, denn hinter First Dwarf steht lediglich ein Indie-Studio, Star Drifters aus Polen.

Basen bauen und verteidigen auf fliegenden Inseln

Das Kern-Feature von First Dwarf ist das Erkunden und Craften mit dem selbstgebauten Mech des „Ersten Zwergs“, um damit eine Stadt für andere Zwerge zu erschaffen. Der Mech selbst wird durch Mana angetrieben, das ihr in der Welt finden könnt.

Über ein Bau-System, das an Strategiespiele erinnert, platziert ihr mit Ressourcen wie Holz und Stein Gebäude, Wälle und Verteidigungsanlagen. Denn nachts greifen Feinde an, vor denen ihr das wachsende Dorf beschützen müsst.

Zu den weiteren Features zählen etwa:

Kampf gegen wilde Gefahren wie Barbaren und Naturkatastrophen

Eine Story, die sich durchs Spiel zieht: Was ist mit der Welt geschehen, wie geht es weiter, was ist mit eurem Vater passiert?

Koop als Zwerg Tru und dem Drachen Ragna

Skills, die ihr offenbar durchs Leveln freischalten könnt

