Ist Steam down? Alles was wir derzeit wissen

Steam ist derzeit für viele Nutzer nicht erreichbar. Wir halten euch auf dem Laufenden. Mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren

Update, 13. Juli 2026, 19:53 Uhr: Steam läuft langsam und verzögert, scheint aber wieder zu funktionieren. Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte sich etwas ändern.

Was ist der Stand? Aktuell sind Steam, die Community und der Shop nicht erreichbar. Startet ihr Steam, versucht euch anzumelden oder auf den Shop zu wechseln, bekommt ihr eine Fehlermeldung angezeigt. Laut Allestörungen sind derzeit etliche Nutzer betroffen, auf Reddit schimpfen ebenfalls einige Spieler.

Was funktioniert aktuell nicht?

Der Login auf Steam

Die Shop-Seite

Die Steam-Community

Die Freundesliste

Die Hilfeseiten von Steam scheinen bei uns noch zu funktionieren und sind erreichbar (help-Seiten).

Mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren. Einige Fehlermeldungen gibt es aber wohl noch.

Wer auf Steam ein Spiel kaufen will, der hat in der Regel zwei Optionen: Entweder er zahlt seinen Kauf direkt online, etwa mit Kreditkarte, Paypal oder einer Alternative. Oder er kauft sich Steam-Guthaben im Supermarkt um die Ecke. och genau diese will Valve jetzt abschaffen und das aus gutem Grund: Steam schafft seine legendären Guthaben-Karten ab, weil die nicht nur für Spiele genutzt wurden