Valve-Boss spielt zum Release des Steam Decks FFXIV – Sein Sohn braucht einen Heiler

Das Steam Deck ist da und auch der Boss von Hersteller Valve zockt auf dem neuen Gerät. Und obwohl er offenbar den MMORPGs abgeschworen hat, zockt er wieder eines. Nämlich Final Fantasy XIV, weil sein Sohn sonst im Game eingeht. Lest die ganze Story hier auf MeinMMO.

Wer ist Gabe Newell? Gabe Logan Newell (59) ist ein amerikanischer Unternehmer und Mitbegründer und Präsident von Valve, der Firma hinter DotA2 und der erfolgreichen Plattform Steam. Newell gilt als Verfechter des PC als Top-Spiele-Plattform.

Er ist auch als GabeN bekannt und Star vieler einschlägiger Memes, eines davon – Lord Gabe – könnt ihr im Titelbild hier bewundern.

Was zockt er auf dem Steam Deck? Zum Release des Steam Decks am 25. Februar 2022 wurde Gabe Newell von der Seite IGN in einem Interview befragt. Dort wurde auch gefragt, ob und was er auf dem Deck spielen würde.

Daraufhin meinte GabeN, dass er tatsächlich auf dem Deck zocken würde und sogar echt viel. Sein aktuelles Spiel wäre aber Final Fantasy XIV:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Einer meiner Söhne hat sich letztens für Final Fantasy begeistert. Ich war irgendwie ausgebrannt wegen World of Warcraft. Wenn da ein neues Level-Cap eingeführt wurde, da dachte ich gleich „Ah!“ und fing an zu spielen. Und nach zehn Minuten begann mein Hirn mit einem Meltdown. Ich habe daher schon eine Weile kein MMO(RPGs) mehr gespielt, aber einer meiner Söhne hat sich halt jetzt für Final Fantasy interessiert. Er war wütend auf die Leute, mit denen er Raids machte, also fragte er: „Okay, ich brauche einen Lakaien. Dad, komm und sei mein Lakai. Sei mein Heiler, der mich nicht sterben lässt, wenn ich tanke.“ Also habe ich angefangen, mit ihm zu spielen. Und von da an habe ich eine Menge [FFXIV] auf dem Deck gespielt.

Für seinen Sohn, so scheint es, habe GabeN wohl seine Leidenschaft für MMORPGs entdeckt.

6 wichtige Dinge, die ihr zu Valves Steam Deck wissen solltet

Das Steam Deck ist da

Was genau ist das Steam Deck? Valve hatte im Sommer 2021 überraschend eine Art Handheldkonsole namens Steam Deck vorgestellt. Das Gerät erinnerte viele User an eine mächtigere Version der Nintendo Switch Pro.

Der Handheld soll dabei aber alle Funktionen eines Gaming-PCs bieten und keine Kompromisse eingehen. Die meisten eurer Steam-Games, die ihr bisher am PC zockt, sollen auch auf dem Steam Deck funktionieren. Auf der offiziellen Seite könnt ihr überprüfen, ob das auch für euch und eure Spielesammlung stimmt.

Am 25. Februar 2022 erschien das Deck endlich in verschiedene Versionen. Wie das Steam-Deck zum Launch ankam und auf was man achten soll, erfahrt ihr hier auf MeinMMO in unserem Special zum Steam-Deck-Launch: Steam Deck Test – Das sagen erste Reviews zu Valves Gaming-PC im Handheld-Format