Gabe Newell leitet eines der bekanntesten Software-Unternehmen der Welt, Valve. Er ist eine bekannte Größe in der Gaming-Branche und hat nun in einer Talkshow erklärt, welche der Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X er bevorzugt.

Wer spricht da? Gabe Newell ist Chef von Valve, der Firma hinter der Gaming-Plattform Steam. Newell gehört laut Forbes außerdem zu den 400 reichsten Amerikanern auf der Welt. Aktuell sitzt er wegen der Corona-Krise in Neuseeland fest.

Das sagt er: Als er in einer Talkshow gefragt wird, ob die Xbox Series X oder die PS5 besser ist, entscheidet er sich ohne zu Zögern für die Xbox Series X. Als er von den Moderatoren gefragt wird warum, antwortet er:

Weil es so ist. Ich bin nicht an diesem Rennen [Xbox vs PS5] interessiert. Natürlich entwickeln wir die meisten unserer Produkte auf PC, aber von den beiden würde ich auf jeden Fall eine Xbox verwenden. Gabe Newell, Steam-Chef, Quelle: vg247.com

Gründe nennt Newell für diese Aussage nicht und die Moderatoren fragen ebenfalls nicht weiter nach.

Wo kann man sich das Interview ansehen? Hier könnt ihr euch übrigens das gesamte Video (rund 5 Minuten) mit Gabe Newell auf englisch ansehen:

Darüber sprach Newell noch: Auf die Frage, welcher der nächste wichtige Schritt in VR (Virtual Reality) wäre, erklärte Newell, dass der nächste Schritt „Brain Computer Interfaces“ seien, also Schnittstellen direkt mit dem Gehirn:

„Anstatt über Augen und Sinne zu gehen [wie mit VR-Brillen], sind wir in der Lage, diese Dinge direkt in deinem Hirn zu erzeugen.“

Diese Funktionen brauchen auch entsprechende Hardware. Newell glaubt jedoch, dass wir schon sehr viel näher an Dingen wie Sword Art Online sind, als viele denken.

Xbox Series X und PS5 sollen sehr leistungsfähig werden

