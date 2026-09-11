Steam führt eine Alterskontrolle mit Kreditkarte ein, aber erst einmal nur in einem Land

Steam führt in einem ersten Land eine Alterskontrolle via Kreditkarte ein: Konkret geht es um Australien, wo diese Regelung jetzt gelten soll. Davon berichten übereinstimmend Journalisten und Spieler. Letztere sind davon nicht begeistert, denn eine Kreditkarte hat bei weitem nicht jeder Nutzer, der volljährig ist.

Eine Altersprüfung ist schon länger Gegenstand, wenn es um Online-Communitys geht. Einige Länder, darunter Australien, setzen bereits auf schärfere Vorgaben.

Aus diesem Grund führt Steam dort nun eine Kontrolle für bestimmte Spiele ein. Für die Altersprüfung wird jedoch eine richtige Kreditkarte vorausgesetzt. Ein Umstand, der viele Nutzer verärgert.

Video starten Ein User fragt Valve, ob er seine vielen Spiele auf Steam vererben darf – Sie antworten Autoplay

Altersprüfung mit Kreditkarte, doch nicht jeder hat so eine Karte

Was genau sagt Valve dazu? Mehrere Medien, darunter IGN.com, berichten übereinstimmend, dass Nutzer in Australien eine Nachricht erhalten, wenn sie bestimmte Shop-Seiten besuchen wollen. Hier heißt es:

Valve ist gemäß dem ‚Age-Restricted Material App Distribution Services Code‘ verpflichtet, zu überprüfen, ob du mindestens 18 Jahre alt bist, bevor du auf nicht jugendfreie Inhalte zugreifen kannst. Wenn du dies tun möchtest, füge bitte eine gültige australische Kreditkarte zu deinem Konto hinzu und aktualisiere anschließend die Einstellungen für nicht jugendfreie Inhalte. Fügen Sie diesem Konto eine Kreditkarte hinzu.

Warum stößt die Regelung auf Kritik? Im Gegensatz zu anderen Plattformen wie Discord, wo etwa ein Gesichts-Scan erforderlich ist, ist hier eine Kreditkarte verpflichtend. Besonders ärgerlich daran sind gleich mehrere Dinge: Zum einen gelten nur echte Kreditkarten und keine Debitkarten. Letztere sind aber deutlich stärker verbreitet, können aber wohl auch von Minderjährigen beantragt werden (via Reddit.com).

Zum anderen sind Kreditkarten in Australien, wo die Regelung eingeführt wurde, nicht sehr stark verbreitet. IGN schreiben in ihrem Artikel, dass nur etwa ein Viertel der australischen Verbraucher im Alter von 18 bis 24 Jahren überhaupt eine besitzen würden.

In Deutschland sehen laut Bafin die Daten etwas besser aus. Hier soll mehr als die Hälfte der deutschen Verbraucher über 18 Jahren eine Kreditkarte haben.

Kommt so eine Regelung auch nach Deutschland? Bisher ist so eine Regelung für deutsche Nutzer wohl nicht geplant und Valve hat sich auch zu der australischen Regelung bisher nicht ausführlich geäußert. In Deutschland verifiziert ihr derzeit euer Alter noch über einen Bildschirm, den ihr mehr oder weniger überspringen könnt.

Wer auf Steam ein Spiel kaufen will, der hat in der Regel zwei Optionen: Entweder er zahlt seinen Kauf direkt online, etwa mit Kreditkarte, Paypal oder einer Alternative. Oder er kauft sich Steam-Guthaben im Supermarkt um die Ecke. Doch genau dieses Guthaben will Valve jetzt abschaffen und das aus gutem Grund: Steam schafft seine legendären Guthaben-Karten ab, weil die nicht nur für Spiele genutzt wurden