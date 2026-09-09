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Sony droht mit der Einstellung des Kundenservice, reagiert damit wohl auf wütende Kunden, die das Ende der Disc kritisieren

AnnoDomini Benedikt Schlotmann Lesezeit 2 Minuten
Titelbild PS5 Detailansicht vom Symbol

Sony führt neue Richtlinien für den Kundenservice ein. Damit will man seine Mitarbeiter vor Belästigungen und wütenden Forderungen schützen, heißt es in der Stellungnahme. Kritiker und Journalisten glauben, dass man damit auf die Kunden reagiert, die seit Wochen das Ende der Disc kritisieren.

Das englische Magazin TomsHardware berichtet, dass Sony Japan offiziell eine neue Richtlinie zum Umgang mit Kundenbelästigungen eingeführt hat.

Die neuen Richtlinien scheinen eine Reaktion auf die heftigen Kritikwellen zu sein, die Sonys Entscheidung, die Produktion physischer Datenträger bis 2028 einzustellen, ausgelöst hat. Da die Kritik am Ende der Disc nicht endet, dürfte das wohl eine Maßnahme sein, um die eigenen Mitarbeiter zu schützen.

Sony selbst kommentiert in seiner Stellungnahme zu den neuen Richtlinien das Ende der Disc mit keinem Wort.

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Sony verschärft seine Richtlinien für den Kundenservice

Was genau schreibt Sony? In einer offiziellen Mitteilung vom 1. September 2026 hat das Unternehmen verbotene Verhaltensweisen von Kunden dargelegt, um die Würde und Sicherheit seiner Mitarbeiter zu schützen, und damit gedroht, den Kundenservice auszusetzen, sollten diese Verhaltensweisen anhalten:

Die Würde und Sicherheit unserer Mitarbeiter darf nicht durch Belästigungen durch Kunden gefährdet werden, wie beispielsweise Äußerungen oder Forderungen von Kunden, die über das hinausgehen, was nach gesellschaftlichen Normen als angemessen gilt.

Sollte ein Verhalten bestätigt werden, das eine Belästigung durch Kunden darstellt, können wir den Kundenservice einschränken oder aussetzen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten.

Sony zählt auch mehrere Beispiele für Belästigungen durch Kunden auf, dazu zählen „hartnäckige und wiederholte oder langwierige Forderungen; übermäßige oder unangemessene Entschädigungsforderungen; beleidigende Äußerungen, Drohungen, Verleumdungen und andere ähnliche Verhaltensweisen; Anfragen, die keinen Bezug zu Produkten oder Dienstleistungen haben; einschüchterndes Verhalten; diskriminierendes oder sexuelles Verhalten; sowie Angriffe und Forderungen gegenüber einzelnen Mitarbeitern.“

Wie schlimm ist die Situation wirklich? Wie sehr sich verärgerte Nutzer tatsächlich über das Ende der Disc beim Kundenservice auskotzen, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Fakt ist, dass Sony seit Wochen unter jedem YouTube-Video mit hunderten Kommentaren zu tun hat, die das Ende der Disc und eine Rücknahme der Änderung fordern.

Grundsätzlich gilt aber: Die Mitarbeiter, die am anderen Ende in der Service-Hotline sitzen, können wirklich nichts dafür und auch nichts daran ändern, dass Sony ab 2028 die Disc einstellen wird. Falls ihr wütend auf Sony und die Entscheidung seid, dann lasst euren Zorn nicht an Mitarbeitern aus, die gar nicht dafür verantwortlich sind.

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Kommentare

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1 Kommentar
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Gummipuppe
#1262383

„….die über das hinausgehen, was nach gesellschaftlichen Normen als angemessen gilt.“

Süss was Sony bzgl des Erhalt gesellschaftlicher Normen fabuliert. Ansonsten sollte es IMMER selbstverständlich sein, Contenance und Höflichkeit zu wahren und Menschen, die dazu in keiner Weise von der Gier der Corpos profitieren, verbal nicht anzugreifen.

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