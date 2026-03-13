Auf Steam lädt ein neues Rollenspiel zum kostenlosen Test ein, setzt auf abgefahrene Sci-Fi mit Alien-Romanzen statt wilder Fantasy und Bärenliebe

Mit Starfinder: Afterlight will ein ambitioniertes RPG bald ein verrücktes Rollenspiel-System auf den PC und zu Steam bringen. Einen ersten Einblick könnt ihr euch schon bald selbst verschaffen.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt in Starfinder: Afterlight eine wild zusammengewürfelte Truppe an Außenseitern, die das Ende der Welt verhindern muss – von dem niemand so wirklich etwas ahnt. Neben eurem eigenen Charakter stehen euch sechs Begleiter zur Verfügung.

Das Spielprinzip folgt dem klassischen cRPG-System mit rundenbasierten Kämpfen, isometrischer Perspektive und viel Story sowie Entscheidungen, die ihr treffen könnt. Als Grundlage dient Starfinder, die Sci-Fi-Version von Pathfinder und eine der besten Alternativen zu D&D.

Fokus des Spiels liegt auf der Narrative und insbesondere auf euren Begleitern, deren Schicksal und Beziehung zu euch von euren Taten beeinflusst wird.

Wann ist der Test? Ab dem 19. März 2026 könnt ihr am ersten öffentlichen Beta Playtest teilnehmen. Dazu müsst ihr euch lediglich auf der Steam-Seite von Starfinder: Afterlight für den Playtest registrieren. Ihr müsst das Spiel nicht vorbestellen.

Der Test umfasst etwa 45-60 Minuten aus dem Start des Spiels und bietet euch drei verschiedene, vorgefertigte Charaktere. Ihr lernt die ersten Companions kennen und erkundet das Schicksal eurer Kapitänin, einer frechen Weltraum-Piratin sowie einen Teil der Stadt, in der ihr landet.

Spieler, die das Spiel auf Kickstarter unterstützt haben, dürften die Inhalte bereits kennen. Starfinder: Afterlight soll dann noch 2026 in den Early Access starten, eine öffentliche Demo soll im Sommer diesen Jahres verfügbar sein. Der endgültige Release steht noch aus.

Erfahrene Entwickler mit einem klaren Plan

Die Entwickler hinter Starfinder, Epictellers Entertainment, sind Veteranen aus der Gaming-Branche, die unter anderem bereits bei Crytek an Crysis und Ryse: Son of Rome gearbeitet haben. Das Rollenspiel ist jedoch ihr erstes Werk als Indie-Studio und eine große Herausforderung, wie sie selbst sagen.

Starfinder will jedoch von den Größen des Genres lernen, insbesondere von Baldur’s Gate 3 und Larian insgesamt, als auch von Owlcat, die im Moment an dem neuen Warhammer-Rollenspiel Dark Heresy arbeiten.

Insbesondere Baldur’s Gate 3 dürfte jedoch viel Einfluss nehmen, nicht nur, weil der Fokus des Spiels auf Charakterentwicklung und den Begleitern liegt, sondern auch, weil der Astarion-Sprecher Neil Newbon selbst mitspielt und zusätzlich das Voice Acting dirigiert.

Falls das noch nicht überzeugend genug war: der Erzähler ist Roger Clark, der Sprecher von Arthur Morgan aus Red Dead Redemption. Eine deutsche Sprachausgabe wird es allerdings nach aktuellem Stand nicht geben.

Bei den Begleitern steht nicht nur deren eigene Geschichten im Mittelpunkt, sondern auch eure Beziehungen zu ihnen. So kann es etwa passieren, dass eure Aktionen einen Begleiter verprellen, oder euch ihm näher bringen, denn ja: auch Romanzen wird es geben. Zwar wird es keine Bären-Szenen geben wie in Baldur’s Gate 3, aber immerhin mit dem seltsamen Käfer-Schnecken-Alien könnt ihr anbandeln, wenn ihr das denn wollt.

Zwei der Begleiter von Starfinder: Afterlight durften wir übrigens exklusiv vorstellen.

Larian als großes Vorbild für Epictellers Entertainment ist selbst im Moment dabei, ihr bisher größtes Rollenspiel zu erschaffen: Divinity. Wenn man bedenkt, wie groß bereits Baldur’s Gate 3 war, dürfte die Entwicklung aber noch eine ganze Weile dauern. Alle Infos, die es bisher gibt, findet ihr hier: Divinity: Release, Trailer und Gameplay – Das wissen wir zum neuen Spiel der Macher von Baldur’s Gate 3