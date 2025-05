„Habe ich noch nie gesehen“: Fan investiert über 400 Stunden in sein Lieblings-Game, zeigt dem Entwickler nervös seinen Spielstand

Eric „ConcernedApe“ Barone hat im Alleingang die Farming-Simulation Stardew Valley entwickelt. Seit seinem Release ist der Titel ein Dauerbrenner. Ein Fan bekam auf YouTube nun die Möglichkeit, dem Entwickler seinen Spielstand zu zeigen – und wird für seine smarte Idee gelobt.

Wie kam es zu der Möglichkeit? Barone war zu Gast beim Tigerbelly-Podcast auf YouTube. Dort führte er ein Gespräch mit Bobby Lee, einem Stand-up-Comedian und Schauspieler. Lee ist ein extremer Fan von Stardew Valley. So sehr, dass er sogar in anderen Interviews aus heiterem Himmel fragt, ob seine Gesprächspartner die Bauernhof-Simulation gespielt haben (via YouTube).

Zudem ist bereits im Menü zu sehen, dass er auf seinem Speicherstand über 400 Stunden investiert hat.

Als er Barone seine Farm zeigen darf, wird er sichtlich angespannt. Er stottert mehrmals und sagt auch, dass er total nervös ist. Im Anschluss präsentiert er seinen Tagesablauf und was er alles auf seinem Bauernhof zu tun hat. Selbst dabei verhaspelt er sich immer wieder – dabei hätte er keinen Grund dazu.

Barone zeigt sich vom Spieler beeindruckt

Was beeindruckt an der Farm? Der Spieler zeigt, wie er an möglichst viel Geld kommt. Er besitzt haufenweise Diamanten in 5 Gebäuden und Fässern, in denen Wein aus einer Uralten Frucht hergestellt wird. Letzteres ist eines der wertvollsten Items im Spiel, das verkauft werden kann. So kommt er möglichst schnell an viel Geld.

Dadurch konnte der Spieler ein stolzes Vermögen von über 58 Millionen Gold anhäufen.

Was sagt Barone zum Spielstand? Der Entwickler wundert sich, wieso der Spieler zwei Unendliche Klingen hat. Er vermutet, dass der Spieler vielleicht so immer an ein Schwert käme, wenn er nach rechts oder links in der Schnellauswahl geht.

Lee klärt ihn auf: Er habe zwei Unendliche Klingen, eine mit der Verzauberung Kreuzritter, eine mit der Verzauberung Käfer-Killer. Somit macht er mehr Schaden gegen sämtliche Monster, denen er in der Schädelhöhle begegnet.

Barone zeigt sich davon sichtlich beeindruckt und verrät, dass er noch nie so etwas gesehen habe. Daraufhin beginnt das gesamte Podcast-Team zu grölen und zu lachen. Der Entwickler ergänzt, dass nicht einmal er daran gedacht habe und sehr beeindruckt sei. Lee freut sich so sehr darüber, dass er am liebsten weinen würde.

Zum Schluss sagt Barone: „Ich meine, es sieht großartig aus. Ich denke, du hast das Maximum herausgeholt, du hast die Perfektion auf dieser Farm erreicht.“ Einen größeren Ritterschlag könnte es wohl für den Fan nicht geben.

Der Entwickler des Indie-Spiels ist, im Gegensatz zum Spieler, gar nicht auf Geld aus. Er schwört, dass er niemals Geld für einen DLC verlangen würde. Das macht ihn umso sympathischer: „Ich würde niemals für DLCs Geld verlangen“ – Entwickler von beliebtem Steam-Spiel lässt sich freiwillig jede Menge Geld entgehen