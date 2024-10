Star Wars: Skeleton Crew: Trailer, Release, Cast und Timeline – Alles zur neuen Sci-Fi-Serie auf Disney Plus

Star Wars: Skeleton Crew spielt nach Episode 6: Rückkehr der Jedi-Ritter, aber noch vor Episode 7. Damit reiht sich die Serie in eine ähnliche Zeit ein wie The Mandalorian.

Star Wars: Skeleton Crew erscheint am 4. Dezember 2024 im Stream. Die Serie erscheint in 8 Folgen, wovon jede Woche eine neue erscheinen wird. Am 4. Dezember startet die Serie mit einer Doppelfolge. Wie lang die Folgen im Schnitt sein werden, ist dabei aber nicht bekannt.

Was ist Star Wars: Skeleton Crew? In Star Wars: Skeleton Crew geht es um vier Kinder, die eigentlich ein ziemlich ruhiges Vorstadtleben auf einem unbekannten Planeten leben. Eines Tages findet die Gruppe eine mysteriöse Höhle, die dafür sorgt, dass ein gefährliches Abenteuer im Weltraum beginnt.

