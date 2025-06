Ein Befehlshaber des Imperiums aus Star Wars war so fanatisch, dass er die Rebellen selbst dann noch vernichten wollte, als der Imperator schon tot war

In den Filmen zu Star Wars wird wenig dazu erklärt, doch nach dem Tod von Palpatine und Darth Vader war das Imperium noch nicht gestürzt. Ein neuer Comic zeigt, dass der Kampf auf Endor nur der Anfang war und eine andere Person versuchte, die Rebellen zu zerstören.

Um welchen Comic geht es? Im Mai erschien bei Panini der erste von 3 Bänden zu Die Schlacht von Jakku. Die Geschichte spielt direkt nach Episode 6 und zeigt, dass das Imperium nach dem Tod des Imperators und Darth Vaders nicht einfach besiegt war.

In dem Comic lernt man Ubrik Adelhard kennen. Er ist ein Moff, eine Art Gouverneur des Imperiums für einen bestimmten Bereich der Galaxis. Nach dem Tod seiner Vorgesetzten hat er aber nicht aufgeben. Mit einer fanatischen Ansicht fürs Imperium und für Ordnung versuchte er weiterhin, die Rebellen zu besiegen.

Die Schlacht von Jakku: Aufkeimender Widerstand wurde uns von Panini als Rezensionsexemplar zugeschickt.

Das Imperium ist noch nicht besiegt

Wer ist Ubrik Adelhard? Während Weltall ein Rebellenschiff dabei war abzustürzen, wurden die bekannten Helden Leia, Luke und Han auf dem Planeten Endor nach der Schlacht in Episode 6 dargestellt. Während die Rebellen auf dem Planeten feierten, dass das Imperium scheinbar gestürzt wurde, war das nicht in allen Teilen der Galaxis so.

Für den Moff Ubrik Adelhard war das Ganze nämlich noch nicht vorbei. Er sah seine Aufgabe darin, mit dem Imperium Ordnung in das Chaos, das durch die Rebellen verursacht wurde, zu bringen. Er fing damit an, seinen Sektor weiterhin zu kontrollieren.

Seine großen Vorbilder waren Darth Vader, Moff Tarkin und Admiral Thrawn. Ursprünglich war er ein armer Arbeiter, der für das Imperium schuften musste. Statt Hass entwickelte er aber einen Drang nach Macht. Adelhard arbeitete sich im Imperium hoch, nachdem er als Sturmtruppler angefangen hatte.

Auf einem Planeten seines Sektors kam es dazu, dass Leute desertierten. Statt sich auf einen langen Kampf einzulassen, war Adelhard deutlich radikaler. Er tötete jeden auf dem Planeten mit einem Gasangriff. Dadurch erarbeitete er sich den Respekt von Vader.

Das Cover von Die Schlacht von Jakku: Aufkeimender Widerstand

Er setzt auf die stärkste Waffe des Imperiums: Propaganda

Was will Adelhard nach der Schlacht von Endor machen? Zum einen wurde jeder, der die Information verbreitet, dass der Imperator und Vader getötet wurden, als Verräter bezichtigt und hingerichtet. Zum anderen etablierte er mit seinem Sternenzerstörer eine Blockade im Anoat Sektor.

Dadurch isolierte er die Lebewesen innerhalb des Sektors, um seine Propaganda weiterzuführen. Wer sich dem entgegenstellt, wird skrupellos von seinen Gefolgsleuten vernichtet.

Die Rebellen haben davon erfahren und Leia schickte eine kleine Gruppe, um ihn auszuspionieren. Adelhard hat sie aber gefangen und hätte sie fast hingerichtet. Doch Luke Skywalker rettete sie und besiegte Adelhard in einem Kampf. Allerdings war Adlehards Wunsch nach Macht immer noch da.

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zu Die Schlacht von Jakku: Aufkeimender Widerstand ? Der Stil des Comics ist modern, aber leider nicht wirklich beeindruckend. Es gibt keine spektakulären Panels, die mir im Kopf geblieben sind. Die Actionszenen unterhalten aber.

Der große Fokus, und auch das große Highlight, ist Adelhard und die Geschichte nach Episode 6 ist durchaus interessant. Seine Obsession mit Macht, Ordnung und den anderen Figuren des Imperiums wird in den anderen Bänden hoffentlich noch ausgebaut, denn da sehe ich Potenzial.

Wer eine Fortsetzung der alten Trilogie möchte, aber keine Lust auf die Sequels hat, kann hier durchaus eine gute Geschichte finden. Wer gerade noch Andor geschaut hat, findet hier auch eine weitere Story über das Imperium.

Wie kann ich Die Schlacht von Jakku lesen? Panini legt Die Schlacht von Jakku aktuell in 3 Bänden auf, der erste ist Aufkeimender Widerstand. Die anderen 2 Bände sollen noch dieses Jahr erscheinen. Wer lieber kürzere Hefte will, muss englische Hefte importieren oder die Kindle-Version erwerben, die ist aber auch nur auf Englisch erhältlich. Mehr zu Star Wars findet ihr hier: Danach siehst du die verstörendsten Minuten in 48 Jahren Star Wars mit anderen Augen