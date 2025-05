Nach 45 Jahren erklärt George Lucas endlich, warum Yoda in Star Wars so merkwürdig spricht

Fast jeder, auch wenn man kein Fan von Star Wars ist, hat bestimmt schon mal von Yoda und seiner merkwürdigen Sprechweise gehört. Das hat aber einen guten Grund, wie George Lucas 2025 endlich erklärt.

Wie spricht Yoda? Zum ersten Mal lernt man Meister Yoda 1980 in Star Wars: Episode 5 – Das Imperium schlägt zurück kennen. Dort nimmt er die Mentorenrolle von Luke Skywalker an und trainiert den jungen Jedi auf dem Planeten Dagobah, auf dem er sich bewusst versteckt hat.

Seitdem bekam der grüne Jedi-Meister viele Auftritte in den Prequel-Filmen oder diversen Serien. Sein bekanntestes Merkmal ist dabei, wohl seine Sprechweise. Yoda scheint die Sprache aller zu verstehen, doch die bekannte Grammatik scheint er nicht zu beherrschen. Laut George Lucas hat das einen guten Grund und hat damit zu tun, dass er eine Art Philosoph ist.

Man soll Yoda zuhören

Was sagt George Lucas über die Sprechweise von Yoda? Auf dem TCM Classic Film Festival 2025 lief Das Imperium schlägt zurück zum 45. Jubiläum und auch George Lucas war dabei. Dort sprach er im Interview mit dem Journalisten Ben Mankiewicz (via YouTube). Zum Ende hin wird Lucas gefragt, warum Yoda eigentlich so spricht. Er hat eine klare Antwort:

Denn wenn du normales Englisch sprichst […], hören die Leute nicht so gut zu. Aber wenn er einen Akzent hat oder wirklich schwer zu verstehen ist, konzentrieren sie sich auf das, was er sagt. Er war im Grunde der Philosoph des Films. […] Ich musste einen Weg finden, um die Leute dazu zu bringen, tatsächlich zuzuhören, besonders die 12-Jährigen.

Lucas wollte also, dass man als Zuschauer vernünftig zuhört und das versuchte er, indem er anders sprach, als man gewohnt ist. Das erklärt auch, warum Yaddle, eine andere seiner mysteriösen Spezies, normal spricht.

Doch das ist nicht die einzige Erklärung. Über die Jahre gab es schon andere Aussagen und Versuche, die Sprechweise von Yoda zu erklären. Im Buch The Star Wars Archives: 1977–1983 (via Screen Rant) erklärt George Lucas in einem Interview, dass er eine Sprache erschaffen wollte, die nach einem Alien klingt, aber immer noch verständlich ist. Er wollte explizit keine Untertitel.

In einem Interview auf Nedist sprach auch der Regisseur und Produzent Dave Filoni über Yodas Sprechweise im Zuge der Serie Tales of the Jedi und der Jedi Yaddle und warum sie normal spricht, obwohl sie auch der Spezies von Yoda zugehört.

Dort erzählt er, dass ihm Frank Oz, der Synchronsprecher von Yoda, erklärte, dass Yoda so spricht, um seinen Meister zu ehren.

Bei einem solch großen Franchise kommt es gerne mal vor, dass über die Jahre verschiedene Angaben über bestimmte Aspekte gemacht werden. So scheint es auch hier zu sein. Auch das Design von Yoda hat eine interessante Geschichte, weil es auf 2 echten Personen basiert: Yoda basiert auf 2 echten Personen – Einer davon ist ein berühmter Wissenschaftler, den jeder kennt