Star Citizen schließt ein Studio, schenkt aber Leuten, die 1.000 $ ausgegeben haben, ein Bild

Es gibt Neues von Star Citizen. In einem Brief an die treuen Fans schreibt Visionär Chris Roberts, dass man ein Studio in Los Angeles schließt. Das sei aber fein, man müsse auf der Zielgeraden einige Dinge bewegen. Er schenkt den Spielern aber was, zumindest denen, die viel Geld ausgegeben haben: Sie bekommen ein Bild, also eine Grafikdatei. Das amüsiert die Kritiker dann doch.

Das ist die Nachricht von Chris Roberts: Der Videospiel-Entwickler beginnt die Nachricht fröhlich (via reddit): Während man mit Volldampf auf den Release von Star Citizen und Squadron 42 zuarbeitet, bringe man einiges in Bewegung. Wie schon angekündigt, werde man „Schlüssel-Mitarbeiter“ verschieben und das Studio in Los Angeles schließen. Die Mitarbeiter müssten näher bei ihren Teams und an der Action sein.

Zur Feier, was das Studio alles Feines zum Projekt beigetragen habe, wird man allen Mitglied des „Chairman’s Club“ ein Stück Geschichte schenken: Ein Bild des Artworks, das über dem Schreibtisch von Chris Roberts hing: Ein Bild, welches das Schiff „Constellation“ zeigt.

Das Bild soll das Büro ehren, aber auch den „unerschütterlichen Support der Community.“

Chris Roberts schenkt Großspendern ein Bild

Wie wird die Schließung des Studios kommentiert? Die Schließung des Studios scheint tatsächlich nicht viele zu kümmern. Die Musik spielt schon lange in Manchester. Wie man aus Fankreisen hört, war das Studio in Los Angeles ohnehin seit einiger Zeit verlassen.

Man weiß schon lange, dass sich in LA nur noch Marketing, Finanzen und ähnliches zu CIG abspielen sollte, aber nichts fürs Spiel Relevante mehr.

Zwar gibt es erneut Leute, die über Star Citizen und die langsame Entwicklung lästern. Das Schließen des Studios in LA spielt in der Diskussion aber kaum eine Rolle.

Squdron 42 war mal für 2015 angekündigt – Hat heute noch kein Release-Datum

Das ist der Punkt: Was man allerdings verspottet, ist die „Geste“, die es hier gibt: Das digitale Bild eines Schiffs zu verschenken und dann auch nur an Mitglieder des Chairman Club’s, das sind Leute, die mindestens mal 1.000 $ in Star Citizen investiert haben, um das Level des Concierges zu erreichen.

Dieses Bild könnten sich die Spieler, die genug Geld für Schiffe ausgegeben haben, dann im Spiel mit der Alpha 4.1 in ihren Hangar hängen.

Hier sieht man schon einen Teil des Problems: Während Chris Roberts in der Fiktion vom Release 1.0 spricht, ist davon in der Praxis nichts zu spüren. Hier steht man vor der Alpha 4.1.0. Selbst die Singleplayer-Auskopplung Squadron42, mal für 2015 angekündigt, hat noch kein Release-Datum (via golem).

Kritiker lästern über die Geste

Das ist die Reaktion auf die Geste: Da gibt es einige spöttische Kommentare auf reddit, zumindest im bösen Forum zu Star Citizen, bei dem Spieler ihr Geld zurückwollen. Denn das Schiff, das dort dargestellt wird, die Constellation, ist noch nicht in Star Citizen:

„Wie großzügig: Ein kostenloses JPG von einem JPG“ – eine Anspielung darauf, dass auch das Schiff im Moment noch kein Schiff ist, sondern nur das Bild eines Schiffs

„OH MEIN GOTT – Ein Bild, das über dem Schreibtisch von DEM Chris Roberts hing. Ich fall gleich in Ohnmacht.“

„Mein Gott, die Pracht des Gebäudes und des Büros von Chris Roberts. Er hat seit 13 Jahren nichts mehr herausgebracht und bekommt eine Milliarde US-Dollar in einem Investment. Dem Typ fehlt jede Scham. Es ist unglaublich – und die Wale glauben weiter an den „bevorstehenden 1.0 Release“.

Das steckt dahinter: Von außen betrachtet, ist es schon eine seltsame Geste: Die Schließung eines Studios damit zu verbinden, dass man sagt: „Lass uns feiern, was die da tolles gemacht haben, indem wir euch ein Gratis-Bild schenken, aber auch nicht allen, sondern nur unseren Walen“ ist schon eine seltsame Geste.

Die Begründung „Mitarbeiter müssten näher bei ihren Teams“ sein, klingt fadenscheinig. Offenbar hat man den Schwerpunkt der Produktion nach England verschoben und merkt, dass man sich mit den vielen Standorten und unterschiedlichen Zeitzonen verzettelt.

Aber der „unerschütterlichen Hingabe der Fans“ tut auch diese News offenbar keinen Abbruch: Der Mann, der maßgeblich dabei geholfen hat, mehr als 1 Milliarde Dollar für Star Citizen zu beschaffen, ist weg