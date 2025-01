Der Mann, der maßgeblich dabei geholfen hat, mehr als 1 Milliarde Dollar für Star Citizen zu beschaffen, ist weg

Da man ganz frisch nach mehreren Senior-Entwicklern sucht (via linkedin.com ), dürften sich mittelfristig auch die Einsparungen durch die jüngsten Entlassungen in Grenzen halten. Umso mehr, wenn man die Größe von Cloud Imperium Games bedenkt.

Auf das Projekt selbst wird der Weggang von Carl Jones wohl kaum einen spürbaren Einfluss haben. Zum einen, weil über 1.000 Menschen an den Projekten von CIG arbeiten. Zum anderen sollen schon in den vergangenen Jahren viele erfahrene Entwickler das Studio aufgrund interner Probleme verlassen haben .

Chris Roberts in einer internen Nachricht an seine Mitarbeiter (via insider-gaming.com )

Um diesen Laser-Fokus [auf die Veröffentlichung von SQ42 und Star Citizen 1.0] zu erreichen, ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass wir leistungsstarke und effiziente Teams haben, die im gesamten Unternehmen arbeiten. Um dies zu erreichen, musste ich die Struktur unserer Teams von der Spitze des Unternehmens bis hinunter ändern, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Leute in den richtigen Rollen haben, damit jeder in unserem bisher kritischsten Jahr das Beste aus sich persönlich herausholen kann.

Im Zuge der Berichte wurde übrigens auch eine interne Mitteilung von Studio-Chef Chris Roberts an die Belegschaft veröffentlicht. In der Nachricht heißt es unter anderem:

Kurz vor dem Jahreswechsel berichteten weitere anonyme Quellen (via insider-gaming.com ), dass darüber hinaus mehrere hochrangige Führungskräfte entlassen worden sein sollen. Dazu soll es Umstrukturierungen in der Führungsebene gegeben haben. Ob Carl Jones einer der Betroffenen dieser Anpassungen ist, ist unklar, würde aber ins Bild passen.

In seinem Abschiedspost blickt Jones auf das Erreichte zurück – etwa, dass er maßgeblich dabei helfen konnte, mehr als 1 Milliarde US-Dollar aus den unterschiedlichsten Quellen für die Entwicklung von Star Citizen zu beschaffen. Zudem sei er sehr dankbar dafür, dass er mit einigen der besten Leute zusammenarbeiten durfte, die es in der Branche gibt.

Was ist der Grund für die Trennung? Ob Carl Jones gekündigt hat oder gekündigt wurde, ist unklar. Auch einen konkreten Grund nennt der Veteran nicht: „Nach einem Jahrzehnt, in dem ich Cloud Imperium Games geholfen habe, zu einem der innovativsten und größten unabhängigen Spieleentwickler der Welt zu werden, ist die Zeit für mich gekommen, neue Galaxien zu erkunden.“

Welcher Veteran arbeitet nicht mehr an Star Citizen? Carl Jones blickt auf eine lange Karriere in der Games-Branche zurück, die ihn unter anderem zu Sega und Crytek geführt hat. In den vergangenen zehn Jahren und drei Monaten war er bei Cloud Imperium Games angestellt.

