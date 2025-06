Die Entwickler von Star Citizen haben Alpha 4.2 in der Live-Umgebung des SciFi-MMOs veröffentlicht. Euch erwarten spannende neue Inhalte, der Launcher 2.0, aber leider auch manch frische Probleme.

Was ist das Highlight von Alpha 4.2? Die Entwickler führen mit „Storm Breaker“ eine neue Aktivität für das persistente Sandbox-Universum ein. Im Zuge der aktuellen Regenkrise sollt ihr auf Pyro 1 eine vermeintlich verlassene Lazarus-Einrichtung erkunden, um aufzudecken, was die ASD dort im Geheimen getrieben hat.

Gegenstände aus dem Inneren der Station könnt ihr mit Lastenaufzügen zu den Shuttle-Bereichen transportieren. Doch haltet eure Waffen bereit: Ein riesiger Sandwurm (Dune: Awakening lässt grüßen) wartet dort bereits auf eure Gruppe. Ein neuer Trailer stimmt euch auf „Storm Breaker“ ein:

Du strahlst ja richtig!

Was bringt Update 4.2 noch? Mit der Strahlung kommt eine neue Umweltgefahr in das Universum von Star Citizen. Wer verstrahlte Gebiete betreten möchte, benötigt spezielle Ausrüstung. Charaktere, die Sicherheitshinweise ignorieren und beispielsweise ohne Schutz mit verstrahlten Gegenständen oder Tieren in Kontakt kommen, können Verletzungen erleiden oder das Zeitliche segnen.

Außerdem gehören zum neuen Alpha-Update:

Neue Schiffe und Fahrzeuge für das Wikelo Emporium – Erweist dieser Fraktion eine Reihe von Gefälligkeiten, um diese freizuschalten.

Anpassungen auf Pyro IV (höhere Temperatur, größere Wolkenformationen)

Anpassungen für den Ausrüstungswechsel, um mehr Komfort beim Erhalt neuer Ausrüstung zu gewährleisten.

Alle Medizintische schützen Spieler nun nach dem Respawn für eine kurze Zeit vor Schaden.

Die Arbeitsgeschwindigkeit der Raffinerie wurde für alle Typen erhöht, vollständige Aufträge können nun auf Frachtschiffe geladen werden.

Einführung von dynamischem Regen in verschiedenen Zonen.

Die Missionen der Kopfgeldjäger-Gilde wurden aktualisiert.

Die Anzahl der Kopion in den Säurehöhlen wurde leicht erhöht.

4 neue Frisuren.

Update 2.0 für den Launcher von Star Citizen.

Zig weitere Neuerungen und Anpassungen für die Technik, Fahr- und Flugzeuge, Waffen und mehr.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf robertsspaceindustries.com.

Was sagt die Community zum neuen Update? Unter dem Trailer auf YouTube freuen sich viele Spieler auf das neue, regnerische Abenteuer sowie den Raid-esken Kampf gegen den Sandwurm. Demetrius_Ambrose schreibt etwa: „Ich lebe in einer Realität, in der eines der Dinge, auf die ich mich am meisten freue, ein Regensturm in einem Computer-Weltraumspiel ist.“

Auf anderen Community-Plattformen wird aktuell indes über einige Probleme diskutiert, die mit Patch 4.2 auf die Server gekommen sind. In einem Post von mercenarri auf Reddit geht es beispielsweise um Schiffe, die sich aktuell deutlich unrunder steuern lassen. In der Diskussion zu den Patch Notes auf Reddit diskutieren Spieler derweil über Schiffskomponenten, die aus dem Inventar verschwunden sind.

Da es sich hierbei weiterhin um eine Alpha handelt, gehören Probleme dieser Art dazu, wenn ein neuer Patch herauskommt. Beachtet das, wenn ihr euch eine Version von Star Citizen zulegt, um das SciFi-MMO schon jetzt zu spielen.

Mit einer Pressemitteilung feierten die Verantwortlichen von Star Citizen im Mai den Start des „größten jemals von Spielern gesteuerten Fahrzeugs“. Die Aegis Idris ist 240 Metern lang und besteht aus 13 Millionen Polygonen. Blöd nur, dass viele Interessierte leer ausgegangen sind: Spieler von Star Citizen schimpfen, dass Bots ihnen ein Raumschiff mit der Größe einer Sims-Villa vor der Nase weggeschnappt haben