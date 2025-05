Spieler von Star Citizen schimpfen, dass Bots ihnen ein Raumschiff mit der Größe einer Sims-Villa vor der Nase weggeschnappt haben

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr Horden gemeinsam mit einem Dreadnought umhauen könnt

Dies ist ein Beweis für die Optimierungsarbeit, die in den letzten Monaten seit dem Start von Alpha 3.24 und 4.0 in das Spiel gesteckt wurde. Da CIG weiterhin auf dynamisches Meshing setzt und das Mesh live rekonfigurieren kann, werden wir in der Lage sein, größere Flottenschlachten und reaktivere Ereignisse in Stanton und darüber hinaus zu unterstützen.

