Sandwurm aus Dune: Awakening wächst über sich hinaus, um Ornithopter aus der Luft zu holen, wird zu „Fly Hulud“

Die riesigen Sandwürmer sind ganz klar eines der großen Highlights im Universum von Dune. Doch sie sind mehr als riesige Tiere, auch wenn man das in den Filmen nicht merkt. Sie sind essenziell für die Infrastruktur des Universums. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Alle kennen die Sandwürmer aus Dune, aber die wenigsten wissen, was sie wirklich sind

Was mehr oder weniger launige Bugs angeht, blickt Funcom ja durchaus auf eine turbulente Vergangenheit zurück. Auch Dune: Awakening könnte weiterhin einiges an Feinschliff vertragen, oder was meint ihr?

Der plötzliche Angriff ist genauso verheerend wie am Boden: Der gesamte Inhalt seines Inventars sowie seine Ausrüstung sind für immer verloren. „Shai-Hulud“ darf man offenbar auch in einem vermeintlich sicheren Ornithopter nicht unterschätzen.

Warum ist man auch in der Luft nicht sicher? Das zeigt das Video von Trummers auf Reddit . Zu sehen ist ein Assault-Ornithopter, der hoch über einem Spice-Feld in der Tiefen Wüste schwebt und dort plötzlich von einem aus dem Boden schießenden Sandwurm aus der Luft geholt wird.

