Spieler gibt mindestens 1.000 Dollar für Star Citizen aus, erhält Premium-Kundendienst, der aber nicht antwortet

Das MMORPG The Elder Scrolls Online durfte ihren neuen Trailer "Tales of Tamriel" beim Xbox Games Showcase 2025 präsentieren.

MMORPG-Spieler will alle Achievements in Elder Scrolls Online abschließen – Spielt über 18.000 Stunden in 5 Jahren

Durch die lange Entwicklungszeit von 14 Jahren gibt es immer Spieler, die nicht mehr an die Fertigstellung von Star Citizen glauben. Wieso das Spiel trotz 800 Millionen US-Dollar -Finanzierung immer noch nicht fertiggestellt ist und was die Community damit zu tun hat, hat MeinMMO-Experte Karsten Scholz analysiert: Star Citizen ist nach 14 Jahren und 800 Millionen Dollar zu weit gegangen – Aber eigentlich ist die Community selbst schuld

Auch der betroffene Nutzer äußert sich auf Reddit nochmal und verrät ein wenig, warum er selbst so viel Geld ausgegeben hat: „Ich stimme sogar zu, dass das Marketing oft an eine falsche Darstellung grenzt – vor allem, wenn es um die Exklusivität geht. Aber ich würde nicht die ganze Schuld auf CIG [Entwickler] schieben, wenn es um Schiffe geht. Die Realität ist: Viele Spieler wollen keine Features testen – sie wollen glänzende Schiffe mit coolen Versprechungen kaufen.“

Was antwortet die Community? Statt zu helfen, erntet der Nutzer Hohn und Spott von der Community. Die Nutzer sehen den Beitrag des Nutzers als eines vieler Indizien dafür, dass bei Star Citizen nicht alles so rund läuft, wie es nach außen scheint.

Wie hat sich der Support verhalten? Der großzügige Unterstützer wendete sich vor über einer Woche wegen eines nicht näher genannten Anliegens per Support-Ticket an den Kundendienst. Doch seit der Eröffnung der Anfrage kam nichts. Der Support lässt auf sich warten.

Spieler finden Weg, wie sie an besondere Belohnungen in Star Citizen kommen: Sie schalten Werbung auf YouTube

So heißt es auf Robertsspaceindustries.com : „[…] Über diesen Club können Sie Support-Tickets einreichen und überprüfen sowie die FAQ der Concierge Services zu den neuesten Themen und Fragen einsehen.“ Diesen Premium-Kundendienst hat Nutzer Sensitive-Stage-3816 in Anspruch genommen, doch besonders gut scheint er nicht zu funktionieren.

Wer so viel Geld ausgibt, darf sich über Account-Upgrades in Form vom Premium-Kundendienst, limitiertem Merchandise sowie Treffen mit den Entwicklern freuen. Außerdem gibt es auch Ingame-Belohnungen. Insgesamt gibt es 6 Stufen, die höchste erreicht man bei 25.000 $..

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to