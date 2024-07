Das Ende der Herrschaft der Drachen erklärt: Staffel 2, Folge 5 von House of the Dragon

In einem neuen Video analysiert Marco von Nerdkultur die fünfte Folge der 2. Staffel von House of the Dragon. Im Fokus stehen diesmal das Thema Herrschaft und die Frage, wer die Macht hat.

Achtung Spoiler: Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der 5. Folge der 2. Staffel von House of the Dragon. Vor dem Lesen solltet ihr die Folge geschaut haben.

Wer ist Marco Risch? Seit 2015 beschäftigt sich Marco Risch auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur mit News, Analysen, Kritiken und Interviews zu aktuellen Filmen, Serien oder Spielen.

Zusätzlich dazu setzt er sich wöchentlich mit seinem Kollegen Yves Arievich zusammen und quatscht im Podcast Nerd & Kultur über popkulturelle Themen wie Star Wars, Marvel und DC. Sowohl der YouTube-Kanal als auch der Podcast sind Teil des Webedia-Netzwerks von dem auch MeinMMO ein Teil ist.

In einem neuen Video analysiert er die neuste Folge zu House of the Dragon und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Regentschaft:

Die Bedeutung von Regentschaft

Wie Marco zu Beginn seines Videos erklärt, ist der Titel der Folge Regent . Nach der letzten Episode hat sich die Frage, wer die Macht hat, verschoben. Aemond, Alicent, Jace, Corlys und Daemon sind alle Figuren, die das Thema einer gewissen Regentschaft prägt. Im Fokus wie immer: Der eiserne Thron.

Drachen, die als Götter gelten, ändern hier wieder das Machtgefüge. Meleys ist tot und das zeigt dem einfachen Volk, dass Drachen eben nicht mehr die gottähnlichen Waffen sind, für die man sie gehalten hat. Marco stellt fest, dass die Macht und Herrschaft der Drachen nicht unendlich sind und das einfache Volk beginnt, es zu begreifen.

Marco spricht über Aegon II. Er lebt zwar, doch wir wissen erstmal nicht, wie es ihm geht. Er vergleicht die Bilder mit Star Wars Episode 3 und dem Imperator, der sich mit dem verbrannten Körper von Anakin und seinen Wachen bewegt. Man sieht sein verbranntes Gesicht und passend zu seinem Vater Aegon, ist es diesmal die andere Seite.

Alicent kann hierbei nicht wieder die Regentschaft übernehmen. Wie auch Rhaenys und Rhaenyra scheitert sie daran, dass sie das falsche Geschlecht hat. Aemond hat jetzt das Sagen.

Aemond und die Flusslande

Aemond versucht hier zwar erst die Handlungen seines wahnsinnigen Bruders rückgängig zu machen, doch er sperrt das Volk und ihr Elend aus. Dies ist laut Marco wieder ein Symbol, dass die Regenten die Macht des Volkes ignorieren. Der Zweifel an den Greens steigt, doch es gibt auch Leute, die die Macht des Volkes nutzen wollen.

Woanders hat Daemon Probleme mit den Flusslanden. Durch seine Aktionen zog er sich den Zorn jener Lords zu. Seine Situation wird auch mit seiner Sitzgelegenheit symbolisiert. Er sitzt einsam auf einem Stein, nicht auf einem mächtigen Drachen.

Eine weitere Analyse zur Folge findet ihr auch im Podcast von Marco und Yves Arievich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Die Mystik und Wichtigkeit der Figur Alys Rivers wird in der aktuellen Folge wieder angedeutet. Marco erklärt, dass es unklar ist, ob sie wirklich existiert, da nur Daemon mit ihr spricht oder interagiert. Ist sie nur eine Vision von ihm oder einfach immer nach seinen Visionen zu sehen?

Rhaenyra und Daemon teilen dasselbe Schicksal, beide sind gefangen in ihrer eigenen Festung. Ein aktuelles Problem sind zu viele Drachen. Es gibt nicht genug Leute, die sie reiten können. Das soll nun geändert werden, auch wenn das dem göttlichen Status der Targaryens widerspricht. Falls ihr sie verpasst habt, findet ihr die Analyse der 4. Folge hier: Der Tanz der Drachen erklärt: Staffel 2, Folge 4 von House of the Dragon