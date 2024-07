Der Tanz der Drachen erklärt: Staffel 2, Folge 4 von House of the Dragon

In einem neuen Video analysiert Marco Risch von Nerdkultur die vierte Folge der zweiten Staffel von House of the Dragon. Was es mit „Der Tanz der Drachen“ auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Spoiler-Warnung: Im folgenden Artikel kommt es zu Spoilern zur 4. Folge der 2. Staffel von House of the Dragon. Wer die noch nicht gesehen hat, sollte dies vorher nachholen.

Wer ist Marco Risch? Marco Risch lädt seit 2015 Videos mit Neuigkeiten, Kritiken, Analysen und Interviews zu aktuellen Filmen, Serien und Videospielen auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur hoch.

In seinem Podcast Nerd & Kultur quatscht er jeden Sonntag mit seinem Kollegen Yves Arievich über Themen wie Star Wars, Marvel und DC. Mit beidem gehört er zum Webedia-Netzwerk, von dem auch MeinMMO ein Teil ist.

In wöchentlichen Videos analysiert er aktuell die zweite Staffel von House of the Dragon. Im neusten Video spricht er über die Ereignisse der vierten Folge „Der Tanz der Drachen“:

Es beginnt mit einer epischen Schlacht: Folge 4 der zweiten Staffel beginnt gleich mit einer epischen Schlacht um Burg Krähenruh, die Marco in seinem Video visuell mit den Werken von Ridley Scott vergleicht. Schon durch die Verwendung derselben Drehorte, wie im Film Gladiator, wird dieser Vergleich unterstrichen.

Zu Beginn marschiert die Hightower-Armee, auch unterstützt von den Häuser Rosby, Stokeworth und Darklyn auf die Burg zu, die von Lord Staunton verteidigt wird. Beeindruckend sind in dieser ganzen Inszenierung aber die Drachen, die fast an die Luftkämpfe des Zweiten Weltkriegs erinnern.

Diese Folge zeigt die Konsequenzen eines Bürgerkrieges, bei dem beide Seiten gleichermaßen leiden. Aemond Targaryen und Criston Cole setzen ihre Armee als Lockmittel ein, wobei Marco auch darauf hinweist, dass Aemond seine Rivalität mit seinem Onkel symbolisch durch eine Goldmünze darstellt. Er nutzt die Gelegenheit und führt den Krieg an, wobei sein kalkuliertes Vorgehen im Kontrast zu Aegons Impulsivität steht.

Rhaenys ist in diesem Krieg die Stimme der Vernunft

Während dieses ganzen Konflikts lässt sich Rhaenys als die Stimme der Vernunft bezeichnen. In einem letzten Versuch, den Krieg zu verhindern, opfert sie sich selbst. Allerdings markiert ihr Tod letztlich nur das Ende der Vernunft in diesem Krieg, wie Marco in seinem Video anmerkt.

Währenddessen versucht Daemon Targaryen in Harrenhal die Macht wiederherzustellen. Dort trifft er allerdings nicht auf den erwarteten Lord Grover Tully, stattdessen erwartet euch hier ein versteckter Witz von George R.R. Martins Vorlage. Denn hier begegnet Daemon Oscar Tully, dessen abwesender Bruder Kermit Tully und verstorbener Vater Elmo Tully heißt.

Und wer jetzt genau aufgepasst hat, erkennt direkt, dass es sich hierbei um die Namen von Muppets handelt. Ein Gag in einer sonst eher düsteren Folge, über den Marco spricht, bevor er sich wieder der Schlacht um Burg Krähenruh zuwendet.

