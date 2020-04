Durch eine Aktion von Google Stadia erhaltet ihr derzeit Destiny 2 mit allen DLCs und Inhalten kostenlos. Doch hat die Aktion wirklich neue Spieler angelockt? Und könnten diese langfristig bleiben?

Was ist das Besondere an Destiny 2 und Stadia? Der Shooter war einer der Launch-Titel, mit denen Stadia beworben wurde. Er sollte Spieler zur Plattform locken, die Destiny 2 direkt am Fernseher oder dem Smartphone spielen sollten, ohne sich teure Hardware kaufen zu müssen.

Gleichzeitig hoffte Bungie wohl auf einen kleinen Spieler-Schub bei Destiny 2. Zum Start kam der Shooter dabei auf rund 10.000 Spieler bei Stadia, ein Peak wurde mit 19.400 Spielern am 26. November erreicht.

Doch schon 7 Wochen nach dem Release sah das anders aus. Destiny 2 erreichte am 2. Januar lediglich 8.000 Spieler, Tendenz sogar sinkend. Da es kein Crossplay gibt, fehlten stellenweise Spieler, um Aktivitäten und PvP im Shooter zu erleben.

Doch wie sieht es heute aus, wo Destiny 2 mit allen DLCs kostenlos spielbar ist?

Kostenloser Stadia Pro-Account tut Destiny 2 gut

Was hat sich nun geändert? Derzeit erhalten alle Spieler, die sich kostenlos bei Google Stadia registrieren, für 2 Monate den „Pro-Account“. Darin enthalten sind insgesamt 7 sonst kostenpflichtige Spiele, darunter auch die komplette Collection von Destiny 2.

Diese kostenlose Aktion hat dem Spiel gutgetan. Schon an Tag 2 der Aktion, am 9. April, sprangen die Zahlen auf über 30.000 aktive Spieler, wie die Analyse-Webseite Charlemagne dokumentiert hat. Die Zahlen der Seite müssen nicht zu 100% akkurat sein, geben aber eine gute Übersicht und den Trend wieder.

Die Kollegen von 9to5Google haben die Zahlen der letzten 30 Tage von Charlemagne in einer übersichtlichen Grafik aufgearbeitet:

So entwickelten sich die Spielerzahlen von Destiny 2 auf Stadia.

Was ist auffällig an dem Graphen? Nach einem kurzen Hoch, in dem wahrscheinlich viele Nutzer Stadia kostenlos testen wollten, gingen die Zahlen von Destiny 2 spürbar zurück.

Trotzdem konnte der Shooter in den letzten Tagen zwischen 17.000 und 20.000 Spielern halten. Das ist ein Fortschritt zum Release-Zeitraum von Stadia und ein deutlicher Abstand zu Ende März.

Matchmaking ist trotzdem ein Problem

Was sagen die Spieler? Im subreddit gab es mehrere Threads, in denen Mitspieler für eine Runde Destiny 2 auf Stadia gesucht wurden. Die Spielerzahlen sind anscheinend noch immer nicht hoch genug, um alle Aktivitäten Ingame zu erleben.

Auch das PvP kommt im reddit nicht gut weg. So kritisiert der Nutzer hiroller18 die Spieler im Modus Survival, wo er nach eigener Aussage nur auf sehr schwache Gegner traf und mit einer Statistik in Kills/Deaths (KD) von bis zu 11 aus dem Spiel gegangen ist.

Zwar hat Destiny 2 derzeit eine gute Spielerzahl auf Stadia, aber nur wenige Prozent davon treiben sich tatsächlich im PvP herum:

Spielerverteilung von Destiny 2 bei Stadia am 22. April um 18:00 Uhr (via Charlemagne).

Es bleibt also fraglich, ob Destiny 2 sich eine dauerhafte und große Community bei Stadia aufbauen kann. Doch das Problem liegt nicht nur an Stadia.

Auch Destiny 2 hat derzeit insgesamt keinen guten Stand. Wie eine Analyse zeigt, ist die Stimmung im Shooter derzeit so schlecht wie seit Jahren nicht.