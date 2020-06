Die SSD der PS5 wird von vielen Entwicklern hoch gelobt. Nun hat UE5-Entwickler Epic erklärt, dass sie sogar die Unreal Engine 5 für die PS5 ändern mussten. Der Grund: die hohe Geschwindigkeit der SSD der PS5.

Woher stammen die Informationen? Der Vice President of Engineering von Epic Games, Nick Penwarden, hatte in einem Interview mit VG24/7 erklärt (via vg247), dass die hohe Leistung der PS5 in der Stärke der SSD liege:

„Die PlayStation 5 bietet einen enormen Sprung in der Rechen- und Grafikleistung, aber auch ihre Speicherarchitektur ist etwas ganz Besonderes.“

PS5 Spiele könnten von Schnelligkeit der SSD profitieren

Die SSD sei so schnell, dass Entwickler viel mehr Daten gleichzeitig für das Spiel in Bewegung setzen könnten. So hatte Sony schon erklärt, dass die PS5 100-mal schneller als die PS4 sein soll.

Deswegen mussten die Entwickler die Unreal Engine 5 anpassen, damit auch so viele Daten übertragen werden können. So erklärt Penwarden:

Die Fähigkeit, Inhalte mit extremen Geschwindigkeiten zu streamen, ermöglicht es Entwicklern, dichtere und detailliertere Umgebungen zu schaffen und damit die Art und Weise zu ändern, wie wir über das Streaming von Inhalten denken. Es ist so beeindruckend, dass wir unsere zentralen E/A-Subsysteme für Unreal Engine mit Blick auf die PlayStation 5 neu geschrieben haben. Nick Penwarden, im Gespräch mit VG24/7, via Gamerant.com

Auch andere Entwickler zeigen sich von der Geschwindigkeit der Playstation 5 überzeugt. Viele halten auch die SSD für eine Schlüsselstelle der neuen Konsole.

Warum ihr die Unreal Engine 5 auf PS5 klasse findet, aber Bedenken habt

Darum ist die Unreal Engine 5 so eng mit der PS5 verbunden: Die Unreal Engine 5 ist für die potentiellen Käufer der PS5 seit Mitte Mai ein großes Thema: Damals erschien beeindruckendes PS5-Gameplay, das viele Spieler begeistern konnte.

Gezeigt wurden atemberaubenden Szene, die mit einer Entwickler-Version der PS5 erstellt und vorgerendert wurden.

Das Gameplay wirkte für viele Spieler, die an der PS5 interessiert waren, wie ein Versprechen, was in der Zukunft möglich sein würde.

Wollt ihr mehr zur neuen Konsole von Sony erfahren? Wir haben die wichtigsten Informationen rund um die PS5 für euch zusammengefasst und halten euch auf MeinMMO immer auf dem Laufenden.