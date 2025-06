Ein neues Spiel von Square Enix ist wie Among Us, nur mit mehr Action und Shooter-Mechaniken

Im Zuge des Summer Game Fest 2025 präsentierte Square Enix ihr neues Spiel Killer Inn. Das Spiel setzt vor allem auf den Spaß im Multiplayer und mixt dabei Elemente aus Among Us, Werwolf und einem Detektiv-Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Auf dem Summer Game Fest 2025 zeigte Square Enix zum ersten Mal Killer Inn. Auf den ersten Blick sieht das Spiel aus wie Among Us, mit einer anderen Perspektive und hübscherer Grafik, doch im Spiel verstecken sich tiefere Mechaniken als im bekannten Indie-Titel.

Wie man im Trailer sehen kann, können sich die Opfer des Killers wehren und dabei erinnert das Spiel fast schon an einen Third-Person-Shooter.

Einen ersten Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Ihr könnt aggressiv auf den Täter losgehen, doch ihr solltet aufpassen

Wie soll Killer Inn funktionieren? Mit 24 Spielern startet eine Runde Killer Inn. Die Spieler werden dabei in „Wölfe“ und in Schafe unterteilt. Die Wölfe müssen die Schafe erledigen und die Schafe müssen herausfinden, wer die Wölfe sind. Anders als bei Among Us gibt es kein Voting, um den Killer zu erledigen, ihr müsst ihn töten.

Wichtig dabei ist der Kampf im Spiel. In einer Third-Person-Ansicht könnt ihr euch mit verschiedenen Waffen und Items wehren oder sie im Kampf benutzen. Außerdem sieht man Stealth-Optionen und Fallen. Die 20 spielbaren Charaktere haben dabei auch unterschiedliche Fähigkeiten.

Ihr solltet aber aufpassen. Wenn ihr als Gejagter versehentlich einen Gejagten tötet, werdet ihr selbst auch sterben. Ihr solltet also auch gut lügen oder eure Mitspieler gut durchschauen können. Jede Leiche bringt verschiedene Hinweise mit sich, die den Jäger verraten können – etwa die Haarfarbe oder Fußspuren.

Neben dem direkten Kampf könnt ihr mit anderen Spielern auch in Safe-Zones bei NPCs interagieren, Waffen teilen oder aber Ausrüstung stehlen. In den Safe-Zones kann niemand getötet werden. Diese NPCs können euch zudem wichtige Hinweise zu den Killern geben.

Man soll aber auch ohne das Töten gewinnen können, wenn man als Gejagter aus dem Ort flieht. Dafür müsst ihr aber schwierige Rätsel und Herausforderungen erfüllen. Dabei besteht natürlich immer die Gefahr, dass ihr selbst das Zeitliche segnet.

Im Spiel selbst könnt ihr durch Quests aufleveln und Währung verdienen. In Kisten und der Umgebung könnt ihr Loot ergattern, der euch in der Murder-Mystery unterstützen soll. Außerdem gibt es in der Umgebung Händler, bei denen ihr Waffen erwerben könnt.

Killer Inn versucht also deutlich mehr aus dem Konzept, das man aus Werwolf oder Among Us kennt, zu machen. Neben den Sprach- und Detektiv-Skills wird auch eure Geschicklichkeit im Kampf gefordert. Mehr News und Trailer von dem Summer Game Fest 2025 findet ihr hier: Summer Game Fest 2025: Alles zur Uhrzeit und Dauer des Streams im Live-Ticker