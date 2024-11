Der Anime Death Note bekommt sein erstes Spiel auf Steam, erinnert an Among Us

In einem neuen Spiel auf Steam schlüpft ihr erstmals selbst in die Rollen von Kira und L aus dem Anime Death Note. Vom Gameplay her erinnert es stark an Among Us.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von DEATH NOTE Killer Within, einem sozialen Detektiv-Spiel auf Steam. Hier treten zwei Teams gegeneinander an, die jeweils von Light Yagami alias Kira und von L angeführt werden. Die beiden Teams verfolgen unterschiedliche Ziele.

DEATH NOTE Killer Within erschien am 5. November 2024 auf Steam sowie für die Konsolen PS4 und PS5. Ein Trailer zeigt, wie das Spiel funktioniert und was es von der Konkurrenz unterscheidet.

Katz-und-Maus-Spiel zweier Supergenies

Worum geht es in Death Note? Eines Tages findet der junge Vorzeige-Student Light Yagami das Death Note. Mit dem Buch lässt sich unter zwei Voraussetzungen der Tod einer jeden Person herbeirufen: Man braucht den echten Namen der Person und muss ihr Gesicht kennen.

Vom Ehrgeiz getrieben, eine perfekte Welt ohne Verbrechen zu schaffen, benutzt Light das Notizbuch unter dem Decknamen Kira, um Verbrecher zu töten. Das fällt jedoch auf und bald sind ihm Ermittler der Polizei auf den Fersen. Angeführt werden die von L – einem skurrilen, aber sehr kompetenten Detektiv.

DEATH NOTE Killer Within spielt nach dem Auftauchen von L. Er und Light arbeiten zusammen, um Kira zur Rechenschaft zu ziehen. Light ist daran natürlich nicht interessiert, nutzt die Nähe zu L aber, um ihn mithilfe des Death Note zu beseitigen.

Among Us, aber als Anime-Spiel

Das Spiel unterstützt bis zu 10 Spieler, die in zwei Teams aufgeteilt werden. Auf der einen Seite steht Team Kira, das aus zwei Personen besteht: Light und einem seiner fanatischen Anhänger. Team L unterstützt bis zu 8 Spieler und besteht aus L und seinen Ermittlern.

Je nachdem, welchem Team ihr angehört, ist euer Ziel folgendes:

Team Kira besitzt das Death Note und kann darin sowohl die Namen von NPCs als auch die der Ermittler schreiben. Stirbt L, ist das Spiel sofort vorbei.

Team L arbeitet zusammen, um Kiras Identität aufzudecken. Durch das Teilen von Informationen kommt ihr eurem Ziel immer näher.

Vom Spielprinzip her erinnert Death Note Killer Within stark an Among Us. Death Note ist jedoch deutlich älter und bot sich mit seinem spannenden Katz-und-Maus-Spiel zwischen Kira und L schon immer für ein Spiel dieser Art an.

So wie es sich bei Kira und L um Decknamen handelt, ist Tsugumi Obha nicht der echte Name des Mangaka hinter Death Note. Wer er (oder sie) ist, weiß niemand – wohl aber, warum Obha mit dem Zeichnen von Mangas angefangen hat. Mehr dazu lest ihr hier: „Normale Arbeit hat mir nicht gefallen“ – Schöpfer von Death Note musste überleben, wurde deshalb zum Mangaka