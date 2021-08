Der neue Shooter Splitgate erobert gerade Steam, die PlayStation und die Xbox. Ein bekannter CoD-Experte hat sich angeschaut, welche der verfügbaren Waffen die besten sind – und die Entwickler haben geantwortet.

Splitgate ist im Moment der große Sommerhit. Das Spiel ist dabei so beliebt, dass mehr Spieler zuströmen als die Entwickler für Plätze auf Servern sorgen können.

Der neue Shooter verbindet grob die bekannten Spiele Halo und Portal in einer neuartigen Oldschool-Erfahrung: in schnellen Runden ballert ihr in Teams auf eure Gegner und erschafft Portale, um damit schneller über die Maps zu kommen.

Dazu stehen euch insgesamt 11 Waffen zur Verfügung, von denen wir nun wissen, welches die besten sind.

Woher kommen die Zahlen? Der CoD-Experte TheXclusiveAce ist bekannt für seine äußerst umfangreichen Analysen zu Waffenwerten. Von ihm stammt etwa auch die Analyse der stärksten Waffen von CoD Warzone.

In einem neuen Video hat er sich die Werte der Waffen von Splitgate angeschaut und ein Dokument mit seinen Ergebnissen veröffentlicht. Die Entwickler haben darauf reagiert und bestätigen die meisten seiner Zahlen, insbesondere aber seine Ergebnisse (via Twitter.com).

Die besten Waffen in Splitgate

Welche Waffen haben die geringste TTK? Die Stärke von Waffen in Shootern wird vor allem an zwei Werten gemessen: ihrem Schaden und ihrer damit verbundenen „Time To Kill“ (TTK). Die TTK errechnet sich aus dem zugefügten Schaden und der Feuerrate der Waffe, gibt also an, wie schnell ihr einen Gegner mit vollen Lebenspunkten töten könnt.

Spieler haben in Splitgate standardmäßig 100 Lebenspunkte. Ausgehend davon und bei Schüssen aus kurzer Distanz auf den Oberkörper (ohne Kopfschuss-Multiplikator) gibt es 3 bzw. 4 Waffen, welche bereits mit einem einzigen Schuss töten können:

Railgun

TTK: 0 Millisekunden

Schaden (Körper/Kopf): 150/150; Feuerrate

0,75 Sekunden (+1 Sekunde Aufladezeit)

Rocket Launcher (Raketenwerfer)

TTK: 0 Millisekunden

Schaden (Körper/Kopf): 150/150

Feuerrate: 1 Sekunde

Shotgun (Schrotflinte)

TTK: 0 Millisekunden

Schaden (Körper/Kopf): 25/30 pro Schrotkugel (7 Kugeln pro Schuss)

Feuerrate: 1 Sekunde

The BFB (Nahkampf-Waffe)

TTK: 0 Millisekunden

Schaden (Körper/Kopf): 150/150

Feuerrate: 0,85 Sekunden

TTK für andere Waffen:

Plasma Rifle (Plasmagewehr) – TTK: 525 Millisekunden

SMG (Maschinenpistole) – TTK: 585 Millisekunden

Assault Rifle (Sturmgewehr) – TTK: 720 Millisekunden

Pistole – TTK: 744 Millisekunden; Schaden

Sniper (Scharfschützengewehr) – TTK: 857 Millisekunden

Battle Rifle (Kampfgewehr) – TTK: 1000 Millisekunden

Carbine (Karabiner) – TTK: 1139 Millisekunden

Der Schaden in dieser Liste zeigt den höchstmöglichen Schaden auf Körper/Kopf an. Die Zahlen sind eine Mischung aus den offiziellen Angaben (Schaden und Feuerrate) sowie denen von TheXclusiveAce (TTK). Die Entwickler geben zudem an, dass sich die Werte noch ändern können. Das Video von Ace haben wir hier für euch eingebunden:

Einige Waffen wie das Sturmgewehr, die Schrotflinte oder die Maschinenpistole verlieren jedoch auf Distanz an Stärke, sind also nicht immer gleich gut. Beim Raketenwerfer nimmt die Wirkung ab, wenn Gegner zu weit weg von der Detonation stehen.

Zahlen sind nicht alles – So lest ihr die Liste richtig

Darauf solltet ihr achten: Die Zahlen geben an, wie schnell ihr seid, wenn ihr alle Schüsse auf kurze Distanz in die Brust trefft. In einigen Fällen kann schon ein einziger Treffer in den Kopf die TTK drastisch verkürzen.

Dazu kommt, dass Waffen wie die Maschinenpistole schon auf mittlere Distanz kaum noch zuverlässig treffen, was die Zeit wiederum deutlich erhöht. Die Zahlen sind damit eher ein Richtwert als ein absolutes Ranking.

Welche Waffe sollte ich nutzen? Ace selbst sagt bereits, dass die „beste Waffe“ für jeden Spieler anders sein kann. Seid ihr weniger Zielgenau, kann euch der Raketenwerfer gute Dienste leisten. Ist euer Aim immer on point, werden Sniper oder Battle Rifle euch besser dienen.

Probiert die Waffen am besten selbst aus. Der ursprünglich geplante Release musste zwar verschoben werden, Splitgate erscheint nun im August offiziell, die Beta könnt ihr aber aktuell kostenlos auf PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 spielen.

Sucht ihr noch nach Alternativen oder hat euch Splitgate Lust auf mehr gemacht? Dann findet ihr in unserer Liste auf MeinMMO noch weitere Shooter, die euch gefallen könnten:

