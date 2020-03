In Pokémon GO sorgt das Spitznamen-Feature gerade für Verwirrung. Offenbar wurde ein normaler Pokémon-Name zensiert – oder doch nicht?

Spitznamen-Filter außer Rand und Band? Im reddit sind Spieler wieder mal einem Rätsel in Pokémon GO auf der Spur. Doch weder Team GO Rocket noch irgendeine verrückte Feldforschung lässt die Trainer gerade zu Forschern werden. Nein, es ist das Spitznamen-Feature, das Fragezeichen aufgibt.

Der Stein des Anstoßes: Das legendäre Pokémon Ho-Oh. Das hat offenbar einen unzulässigen Namen, wie Reddit-User sliceanddic3 feststellte. Denn als er dem Vogel seinen eigentlich offiziellen Namen per Spitznamen-Feature geben wollte, klärte das Spiel ihn über die völlige Unangemessenheit dieses Namens-Vorschlags auf. Das sah dann so aus:

Ho-Oh verboten – Zensur oder Bug?

Was ist da so unangemessen? Auf Reddit sorgt der Vorgang erstmal für Belustigung – schließlich ist Ho-Oh nun mal der offizielle Name des Feuervogels. Die Theorie: Der Baustein „Ho“ ist es, der hier die Umbenennung verhindert – da der als Kurzform für das Wort „Hooker“ verwendet werden kann.

Der User glumada fand dann noch heraus, dass die Variante „Hoe-Oh“ hingegen funktionieren würde, was wiederum dazu führte, dass User wie Asriel52 sich fragten: „Was macht dieser Filter eigentlich genau?“

Wie einige User berichten, gab es bei ähnliche Probleme bei den Namen der Monster „Shroomish“ oder auch „Lickitung“. MojaveBreeze beantwortete die Frage nach der Funktion des Filters mit: „Er zeigt uns den Wahnsinn des Zensierens“. Aber handelt es sich hier überhaupt um Zensur – oder eher einen seltsamen Spielfehler?

Name nur manchmal unangemessen

Lässt sich das reproduzieren? Im Test haben wir festgestellt, dass sich der Name „Ho-Oh“ durchaus als Spitzname eintragen lässt. Sowohl bei Ho-Oh, als auch bei anderen Monstern. Wie zum Beispiel Nidorino:

Dieses Nidorino feiert seinen neuen Namen mit einem Partyhut

Der Name ist also nicht grundsätzlich gesperrt. Doch auch im Test ließ sich das Problem reproduzieren – dafür braucht es aber einen Zwischenschritt. Der kann etwa so aussehen:

Ein angemessener Name für ein legendäres Pokémon

Gebt eurem Ho-Oh einen unverfänglichen Namen. Wenn ihr nun versucht, es wieder in Ho-Oh zu benennen, dürfte bei euch ebenfalls folgender Fehler auftauchen:

Nun dürft ihr euer Ho-Oh nicht mehr Ho-Oh nennen. Ob es sich dabei um einen Fehler handelt oder doch um Zensur – oder eine Mischung aus beidem – ist ein Stück weit offen. Sicher hingegen ist: Dieses Ho-Oh heißt jetzt für immer Alf.

Wenn ihr ein Pokémon sucht, das ihr problemlos mit seinem eigenen Namen benennen könnt, werdet ihr am nächsten Community Day fündig: