Eine Spielleiterin trauert um eine enge Freundin und Spielerin ihrer D&D-Truppe, doch ihre Bardin lebt in der Community weiter

Die Truppe einer Spielleiterin von Dungeons & Dragons hat ein geliebtes Mitglied und eine enge Freundin verloren. Um ihr zu gedenken, widmet sie der verstorbenen Spielerin einen Post, der die ganze Community berührt. Die Bardin der Gruppe soll jedoch nicht vergessen werden und findet viele neue Orte, die ihr ein Zuhause bieten.

Sollten euch dunkle Gedanken plagen, könnt ihr euch unter der 116 123 rund um die Uhr an die Telefonseelsorge wenden. Das Angebot ist kostenlos. Weitere Hilfsangebote findet ihr auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Wovon erzählt die Spielleiterin? Die Spielleiterin TheMythicalTeaspoon widmete einer verstorbenen Mitspielerin und Freundin sowie ihrer Abenteurerin aus Dungeons & Dragons eine Nachricht, die sie mit der Community auf Reddit teilte.

Die beiden standen sich sehr nah, im privaten Leben sowie als gegenseitige Mitspielerinnen. In ihrer Kampagne spielte sie eine Tiefling-Bardin namens Sabrina, die von der Spielleiterin als unglaublich diplomatisch, liebevoll, optimistisch und eine Art Mutter oder lustige Tante der Gruppe hervorgehoben wird. Sabrina war eine Lehrerin an einer örtlichen Zauberschule sowie eine Schauspielerin und Dichterin, die zu allem und jedem etwas Tiefgründiges und Positives zu sagen hatte.

„Dieser Charakter war zweifellos eine Erweiterung ihrer selbst und vielleicht ein Vorbild dafür, wie sie gerne sein wollte”, schreibt TheMythicalTeaspoon in ihrer Nachricht, „Das Leben wird ohne sie nicht mehr dasselbe, genau wie D&D. Sie war ein Licht, das niemals erlöschen konnte, und das wird auch so bleiben – in der realen Welt und in meiner albernen kleinen Fantasiewelt, die sie mitgestaltet hat.”

Zum Schluss bittet sie die Community, ob in einer Kampagne noch Platz für einen unbeschwerten, pinken Tiefling namens Sabrina besteht, die ihre Schüler sowie das Leben und Abenteuer liebt, damit man sie in anderen Geschichten weiterleben lassen kann. Und die Community ist nicht nur bereit, sondern zutiefst bewegt.

Ein wundervolles Community-Projekt für die Charaktere verstorbener Spieler

Was ist das für ein Projekt? Die Antwort mit den meisten Upvotes des Threads stammt von CinnamonEspeon auf Reddit, die der Spielleiterin nicht nur stärkende Worte mitgeben will, sondern auch einen Hinweis auf ein besonderes Projekt. Es handelt sich um „Adventurers of Galder”, einen Subreddit, der speziell dazu dient, die Charaktere derer zu würdigen, die man verloren hat.

Das Projekt entstand ursprünglich in Ehren eines D&D-Spielers namens Laurence, der an Krebs verstorben ist. Die Community hat sich schließlich dazu versammelt, um ihm als „Galder den Zauberer” zu gedenken. Daraus entstand schließlich ein Subreddit, um an verstorbene TTRPG-Spieler und ihre Charaktere und andere Schöpfungen zu erinnern.

Wie reagiert die Community auf Sabrina und ihre verstorbene Spielerin? Die Community von Dungeons & Dragons schenkte dem Redditpost der Spielleiterin nicht nur über 4.000 Upvotes, sondern viele neue Orte, die der Bardin der Spielerin ein neues Zuhause bieten wollen.

„Ich leite Spiele für Kinder und Jugendliche, die mit Trauer, Verlust und Traumata zu kämpfen haben”, erklärt Theazel, „Von nun an wird es in jeder Stadt einen kleinen Infostand geben, der von einer hilfsbereiten ehemaligen Lehrerin namens Sabrina betrieben wird. Sie wird nützliche Informationen über die Städte geben, die die Kinder besuchen, und sie wird das erste Gesicht sein, nach dem sie bei ihrer Ankunft Ausschau halten.”

Auch andere Spieler erklären sich bereit, Sabrina in ihren Kampagnen zu verewigen, wie auch NoxFTW: „Mein aufrichtiges Beileid zu deinem Verlust. Ich plane gerade den Start einer neuen Kampagne. Da wird auf jeden Fall ein fröhlicher, freundlicher, strahlender, rosa Tiefling mit von der Partie sein.”

Die Helden, Abenteuer und Erinnerungen von Spielern und Spielleitern aus Dungeons & Dragons können über Jahrzehnte weiterexistieren. Der Sohn eines verstorbenen D&D-Fans stieß beim Entrümpeln des Dachbodens auf über 40 Jahre alte Schätze, die die Community zum Staunen bringt: Sohn findet 40 Jahre alte D&D-Erbstücke seines verstorbenen Vaters, Community sagt: „Das ist ein wahrer Schatz“