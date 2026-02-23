Sohn findet 40 Jahre alten D&D-Schatz seines verstorbenen Vaters, fragt die Community, was er damit anstellen soll

Beim Entrümpeln des Dachbodens eines verstorbenen Fans von Dungeons & Dragons stieß sein Sohn auf alte Schätze zum Rollenspiel, die um die 40 Jahre alt sind. Nun fragt er die Community, was er mit all den Sachen anstellen soll, und sieht den Fund nach den Reaktionen der Fans mit anderen Augen.

Was sind das für Schätze? Der Redditnutzer LocksmithBear stieß beim Entrümpeln des Dachbodens seines verstorbenen Vaters auf ganz besondere Schätze. Er fand Kisten voller Miniaturen, Spielsets und Regelwerke, darunter sogar ein versiegeltes Figuren-Set zu Advanced Dungeons & Dragons aus 1983 (nach Dallas Vintage Toys). Die Box ist an einer Stelle leicht beschädigt, aber immer noch in der originalen Verpackungsfolie versiegelt.

LocksmithhBear gibt zu, selbst wenig Ahnung von Dungeons & Dragons zu haben, weshalb er die Community auf Reddit um Rat bittet. Er will wissen, ob es sich lohnen würde, die Sachen auf eBay zu verkaufen, oder ob er sie lieber etwas länger behalten sollte. Die Community klärt den Finder auf, was er da genau vor sich hat.

Community rät Finder, sein Handeln gut zu überlegen

Würde sich der Verkauf lohnen? Die Community auf Reddit erklärt dem Finder, dass es sich bei all den Dingen um wahre Schätze handelt, für die es definitiv genug interessierte Käufer geben würde. Online werden dieses und ähnliche Sets im Schnitt für rund 100 Euro geboten (eigene eBay-Suche) und sind dabei beinah immer gebraucht und auch nicht immer vollständig. Trotz des Schadens könnte LocksmithBear durch die versiegelte Box eine solide Summe für das Set erhalten, besonders wenn man auch die weiteren Fundstücke vom Dachboden mitzählt.

„Die sind wunderschön! Ich habe ein paar davon, aber nicht die ganze Schachtel. Ich bin mir sicher, dass es dafür keinen Mangel an Käufern geben würde”, schreibt Kallidon865, „Eine versiegelte Schachtel davon ist ein toller Fund. Das ist ein echter Schatz, den du da hast.“

Auch interloper87 weist darauf hin: „Dieses Experten-Set aus den frühen 80er-Jahren ist bei Sammlern ebenfalls sehr begehrt. Dieses Exemplar sieht aus, als sei es in einem recht guten Zustand, sodass es nicht schwer sein dürfte, einen Käufer zu finden, falls du ihm ein neues Zuhause suchen möchtest.“

Was rät die andere Hälfte der Community? Auch wenn es sich um einen starken Sammlerschatz handelt und der Sohn des verstorbenen D&D-Fans bisher noch keine Verbindung zu dem Rollenspiel hatte, bildet sich innerhalb der Communityreaktionen eine weitere Mission. Das könnte genau der Stupser sein, der ihm gefehlt hat.

Ph0ebus13 findet, dass man mit den Miniaturen etwas viel Besseres anstellen kann, als sie einfach bewerten zu lassen und schließlich zu verkaufen: „Es macht verdammt viel Spaß, sie zu bemalen!“

Das findet auch Momentum_Maury: „Miniaturen zu bemalen macht wirklich viel Spaß, wie ich kürzlich entdeckt habe. Viel Spaß mit dem alten Krempel seines Vaters, ich bin mir sicher, er würde sich freuen, wenn du ihn selbst benutzen würdest.“

LocksmithBear erkennt schließlich selbst, dass er durch den Fund mehr erhalten kann als nur den Verkaufswert. Er entscheidet sich schließlich nicht nur dazu, die Schätze noch etwas länger zu behalten, sondern schreibt auch: „Vielleicht sollte ich einfach mit D&D anfangen, was?“

