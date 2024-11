Ein Spieler wirft in Pokémon GOmehr als 100 Bälle auf ein merkwürdiges Pokémon. Am Ende fragt er sich: War das reine Verschwendung oder hat es sich am Ende doch noch gelohnt? Die Community und MeinMMO sind sich einig, dass es sich gelohnt hat.

Was hat der Spieler gemacht? Ein Spieler berichtet davon, dass er ein seltsames Pokémon gefunden habe. Mittlerweile habe er mehr als 100 Ultra-Bälle auf das Pokémon geworfen, habe es aber immer noch nicht gefangen. Doch mittlerweile fragt sich der Spieler: Lohnt sich die ganze Mühe überhaupt, die er da gerade investiert hat? Er erklärt auf Reddit:

Ich bin so froh, dass es nicht weggelaufen ist, obwohl ich mehr als 100 Bälle geworfen habe und es nicht geklappt hat.

Das Seen-Trio ist in der Wildnis extrem selten zu finden

Hat sich die Mühe gelohnt? Ja, das hat es! Denn es handelt sich bei dem Pokémom um Tobutz, welches zum sogenannten Seen-Trio gehört und außerdem ein legendäres Pokémon ist. Das Trio wird von Selfe und Vesprit komplettiert.

Seit dem Start der Sinnoh-Tour in Pokémon Go ist das legendäre Seen-Trio aus Selfe, Tobutz und Vesprit auch in der Wildnis unterwegs und theoretisch überall zu finden, wenn man es denn antrifft.

Sicher ist auf jeden Fall, dass diese drei Pokémon außerhalb von Raids extrem selten zu finden sind und das Fangen ebenso schwierig ist. Einen Guide, wie ihr Selfe, Vesprit und Tobutz fangt, findet ihr auf MeinMMO.

Ein anderer Nutzer schreibt jedoch unter dem Post, dass die Pokémon des Seen-Trios nicht mehr weglaufen können. Selten sind sie in jedem Fall:

Ich glaube nicht, dass das jemand erwähnt hat, aber die wilden Lake Guardians können nicht weglaufen und haben auch eine Chance, in freier Wildbahn als Shiny aufzutauchen, nachdem sie dieses Jahr [2024] zurückkamen. Sie sind extrem selten in freier Wildbahn zu sehen, also ein wirklich krasser Fund!

Was wäre die Alternative gewesen? Hätte der Spieler einen Meisterball übrig gehabt, dann hätte er das Pokémon direkt fangen können. Denn der Fang mit einem Meisterball gelingt immer, dafür ist der Ball jedoch extrem selten zu bekommen.

