Spielerin wundert sich, warum ihr Laptop beim Zocken überhitzt, Problem wird mit einem Handgriff gelöst

Eine Spielerin wundert sich über ihren Gaming-Laptop, der nicht richtig funktioniert, und lässt ihn warten. Als der Techniker das Gerät umdreht, wird sofort klar, warum der Laptop beim Spielen überhitzt.

Wo lag das Problem? Auf Reddit macht gerade ein Video die Runde, das einen ungewöhnlichen Fall aus einer Werkstatt zeigt. Eine Nutzerin bringt ihren Gaming-Laptop zur Reparatur, weil das Gerät beim Spielen offenbar viel zu heiß wird.

Video starten Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Autoplay

Im Video – das wohl von einer Überwachungskamera stammt – wird das Gerät untersucht, bis der Techniker den Laptop umdreht. Dann wird das eigentliche Problem sichtbar: Die Unterseite ist komplett beklebt worden, offenbar damit das Gerät besser aussieht. Genau dort sitzen aber die wichtigen Lufteinlässe für die Kühlung.

Die Community kann drüber lachen

So reagiert die Community: In den Kommentaren auf Reddit reagierten viele Nutzer mit einer Mischung aus Spott, Frust und eigenen Erlebnisberichten. Mehrere Kommentare erzählen von ähnlichen Fällen, in denen Menschen z. B. ihre Laptops auf Decken, Betten oder andere ungeeignete Unterlagen gestellt haben und damit die Belüftung blockierten.

Nutzer imightbetired schreibt aus Erfahrung: Haha, mir ist was Ähnliches mit einem Kunden passiert. Er beschwerte sich, dass die Lüfter im Homeoffice zu laut seien, während es im Büro fast still sei. Es stellte sich heraus, dass er im Bett arbeitete und die Decke, auf der sein Laptop lag, alles abschirmte. Er meinte sogar, er würde den Laptop an den Seiten einwickeln, wenn er ihn auf dem Schoß hielt, weil ihm Lärm und Hitze nicht passten.

Nutzer Tritec_enjoyer96 fühlt eher mit dem Techniker mit: Der Reparaturmann hatte diesen „Meinst du das ernst?“-Blick, als er es abzog, lol

Andere, wie Nutzer D-Fehler wundern sich, wie wenig Verständnis für technische Geräte vorherrscht: Es ist erschreckend, wie viele Menschen glauben, dass drahtlose elektrische Geräte keine Batterien haben.

Technisches Verständnis kann wohl nicht vorausgesetzt werden, auch wenn es sich um die Geräte handelt, die wir alle tagtäglich benutzen. Das Verkleben von Lüftern ist dabei noch eine weitestgehend harmlose Form der Unwissenheit. Andere gehen da schon etwas weiter: Nutzer will seine Grafikkarte wiederbeleben, steckt sie bei 190 Grad in den Backofen