Nutzer muss fast 700 Euro für Handy-Verträge bezahlen, weil er eine wichtige Sache falsch macht

Ein junger Nutzer bezahlt gleich mehrere Geräte in seinem Mobilfunkvertrag und bekommt plötzlich eine wahnsinnige Rechnung. Ein Fehler bei der Einzugsermächtigung hat die Kosten explodieren lassen.

Für was bezahlt der Nutzer? Ein 19-jähriger Kunde von T-Mobile hat seine monatliche Rechnung bei Reddit geteilt, weil sie plötzlich bei 838 US-Dollar (umgerechnet etwa 700 Euro) lag. Dabei hatte sich der Betrag nicht einfach über einen einzelnen Handyvertrag aufgebaut, sondern vor allem deshalb, weil der Nutzer gleich sieben Geräte gleichzeitig bezahlt:

Drei Smartphones (+ ein weiteres in Aussicht) Smartwatch Zwei AirPods Ein Tablet

Dieses Gerätesortiment sorgt ohnehin für hohe monatliche Kosten. Der eigentliche Auslöser für den extremen Betrag war jedoch laut dem Nutzer eine falsche Abrechnungseinstellung. Er habe vergessen, für die richtige Karte einen Dauerauftrag einzurichten. Der 19-Jährige hat also seine Rechnung einfach nicht rechtzeitig bezahlt, sondern angehäuft.

Dadurch wurde eine zusätzliche Mahngebühr fällig, die den ohnehin hohen Betrag weiter in die Höhe trieb.

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Wie genau kommt der hohe Betrag zustande? Der Nutzer bezahlt nach eigenen Angaben die monatlichen Gebühren für 2 der 3 Smartphones für seine Geschwister mit.

Das Tech-Magazin WCCFTECH hat bezugnehmend auf einen Kommentar unter dem Beitrag die mögliche Kostenaufstellung zusammengetragen. Demnach müsste sich die monatliche Gebühr des Nutzers auf 319,16 $ belaufen. Für zwei Monate steigt die Rechnung damit auf 638,32 $. Für die erneute Freischaltung des Dienstes berechnet laut einem Nutzer T-Mobile in der Regel zwischen 20 $ und 23 $ pro Gerät. Bei einer Gebühr von 23 $ für jedes seiner sieben Geräte belaufen sich allein diese Kosten auf 161 $. Damit betragen die Gesamtkosten 799,32 $.

Schließlich berechnete T-Mobile wohl auch eine Verspätungsgebühr, die sich vermutlich auf 38,88 $ beläuft, wodurch sich die Gesamtsumme auf 838,20 $ erhöht (via WCCFTECH & Reddit). So kommt man umgerechnet auf die Kosten von fast 700 €.

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Community ist verwundert

Wie reagiert die Community? Auf Reddit wird der Fall intensiv diskutiert und die Reaktionen fallen deutlich aus.

Nutzer Wojtek30 schreibt spöttisch: „Er besitzt vier Handys, zwei AirPods und ein Tablet. Dieser Typ ist der feuchte Traum jedes Gläubigers.“ (Anmerkung: Laut Nutzer ist ein viertes bereits bestellt worden)

Auch Firm_Work_8879 sieht das Problem klar beim Nutzer selbst: „Die Mahngebühr schmerzt umso mehr, da sie völlig vermeidbar gewesen wäre.“

Währenddessen zeigt sich Irsu85 eher überrascht von der Höhe: Wie kann das sein? Meine Telefonrechnung beträgt doch nur 15 €.

Monatliche Raten für Mobilfunkverträge oder Streamingdienste summieren sich schnell. Wer mehrere Geräte oder Abos kombiniert, verliert womöglich leicht den Überblick. Für Unternehmen bedeuten Abo-Modelle stetig gesicherte Einnahmen. Deshalb setzen Unternehmen mittlerweile in vielen Bereichen auf dieses Modell: Ein Hersteller hat die “Lösung” für die hohen RAM-Preise gefunden: Spieler sollen bitte Hardware im Abo mieten