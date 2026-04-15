Nutzer muss seine Grafikkarte wiederbeleben, steckt sie bei 190 Grad in den Backofen

Wer aktuell einen neuen Gaming-PC braucht, der muss tief ins Portemonnaie greifen. Die Kosten für Hardware sind hoch und drängen Gamer auch zu verzweifelten Maßnahmen.

Ein Gamer erlebte einen ziemlich teuren Schaden. Seine GTX 1080 leistete ihm 8 Jahre lang treue Dienste, bevor sie anfing, wie er auf Reddit berichtet, Artefakte und schwarze Bildschirme anzuzeigen.

Ein denkbar schlechter Moment angesichts der aktuellen Preise für Hardware, weshalb der Gamer es zunächst mit der Reparatur versuchte. Er versuchte, den Chip mit neuer Wärmeleitpaste zu bestreichen, wechselte die Thermopads aus und probierte auch, die Treiber neu zu installieren und mittels Softwarelösungen Abhilfe zu schaffen.

Doch weil all das ohne Erfolg blieb, griff er zu einer drastischen Maßnahme.

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Der alte Ofen-Trick

Welche Maßnahme hat er ergriffen? Der Spieler erinnerte sich wohl an einen altbekannten Trick. Als letzte Verzweiflungstat steckte er seine Grafikkarte bei 190 Grad in den Backofen.

In der Theorie soll dies die Verbindungen aufgrund der hohen Temperaturen wieder neu zusammenfügen, indem diese schmelzen. In der Praxis ist das jedoch sehr gefährlich für die Hardware. Teile könnten nicht für die hohe Temperatur gemacht sein oder es könnte Schmutz auf die Platinen kommen. Die Chance, dass die Grafikkarte dadurch wortwörtlich „gekocht“ wird, ist hoch.

Doch im Beispiel des Gamers hat der Trick mit dem Backofen tatsächlich funktioniert. Wie er auf einem Screenshot zeigt, funktioniert die Grafikkarte nach dem Backvorgang wieder einwandfrei.

Was denkt der Spieler darüber? In erster Linie freut sich der Gamer auf den Release von Forza Horizon 6 mit seiner neuen Karte. Gleichzeitig löst die Methode bei der Community viele Kommentare aus. So schreiben die Nutzer auf Reddit:

Bestyja2122 : „Der PC-Markt ist so schlecht, dass wir Nekromantie anwenden.“

: „Der PC-Markt ist so schlecht, dass wir Nekromantie anwenden.“ Far-Tangerine-2690 : „Ich habe das zweimal mit einer alten GTX6xx gemacht. Beim zweiten Mal war ich so dämlich und habe es aus Versehen verkehrt herum gemacht, und alle Komponenten sind vom Board gefallen, hahahahaha“

: „Ich habe das zweimal mit einer alten GTX6xx gemacht. Beim zweiten Mal war ich so dämlich und habe es aus Versehen verkehrt herum gemacht, und alle Komponenten sind vom Board gefallen, hahahahaha“ BannedSvenhoek86: „Ja, das ist eine sehr vorübergehende Lösung. Es behebt nicht das Problem, das die Ursache war, und alle Verbindungen, die neu hergestellt wurden, bestehen jetzt wahrscheinlich aus weniger Material und sind spröder als zuvor. Ich hoffe für OP, dass es funktioniert, aber die Chancen stehen gut, dass er in ein oder zwei Wochen wieder genau da ist, wo er vorher war.“

Gleichzeitig weisen einige Nutzer auch darauf hin, dass man dies nicht in seinem normalen Backofen tun sollte. Durch das Schmelzen der Verbindungen entstehen laut ihnen giftige Gase, die sich auch im Backofen absetzen würden. Die nächste Pizza könnte entsprechend giftig werden.

Der Grafikkarten-Bäcker gibt an, seinen Ofen danach geputzt zu haben, um sich nicht zu vergiften.

Eine neue Grafikkarte kann schnell richtig teuer werden – Konkurrenz machen da nur die RAM-Preise, die sich derzeit auf einem hohen Niveau befinden. Wenn ihr euren Gaming-PC upgraden müsst, dann findet ihr hier die aktuell besten Preise für Arbeitsspeicher: RAM-Preis im Live-Ticker: Was kosten DDR5 und DDR4 heute?