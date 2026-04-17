„Ihr müsst euch wie Profis verhalten“: Piloten gehen viral, weil sie sich über den Sprechfunk anbellen und miauen

Flugzeuge bringen uns Menschen täglich an die verschiedensten Orte. Währenddessen müssen die Piloten natürlich miteinander reden, um ihren Beruf auszuüben. Jetzt sind zwei Piloten viral gegangen, nachdem sie mit Bellen und Miauen kommuniziert haben.

Was ist im Cockpit der Piloten los? Auf Youtube ist ein Video aufgetaucht, in dem der Ausschnitt des Funkverkehrs zwischen Piloten und dem Fluglotsen gezeigt wird. Während die Piloten gegenseitig mit einem einfachen „Meow“ kommunizieren, greift der Fluglotse ein.

Er sagt leicht mahnend: „Ihr müsst euch wie professionelle Piloten verhalten.“ Daraufhin wird gleich mit mehreren Meows erwidert. Kurz danach bellt einer der Piloten den Fluglotsen über den Funk an. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

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Der Fall wird jetzt überprüft

Was genau wird überprüft? Die Federal Aviation Administration oder kurz FAA ist die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten. Laut ihren Vorschriften ist es Piloten untersagt, nicht notwendige Gespräche unter 3.000 Metern Höhe zu führen.

Ein Anbellen und Miauen könnte durchaus zu nicht notwendigen Gesprächen zählen. Die Behörde sagt zusätzlich, dass „Gespräche mit dem sicheren Betrieb des Flugzeugs in Zusammenhang stehen müssen“. Außerdem soll sich der Funkverkehr auf einem Notfallsender abgespielt haben. Die FAA teilt mit, alle Situationen zu überprüfen, in denen sich Piloten gegen die Vorschriften verhalten haben könnten (via economictimes.com).

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Wie sind die Reaktionen auf den Vorfall? Unter dem Video auf Youtube sind viele User eher belustigt über den absurden Vorfall. Viele Kommentare bestehen aus Wortwitzen mit „Meow“, die meistens nur auf Englisch Sinn ergeben.

Auch mehrere Meinungen über den Ernst der Lage lassen sich unter dem Video finden. Dort wird beispielsweise geschrieben: „Haben wir nicht wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern sollten?“ oder „Das ist nicht so ernst, wie es dargestellt wurde.“

Wenn ihr in der nächsten Zeit mit dem Flugzeug unterwegs seid und eure Switch dabei habt, um die Zeit zu überbrücken, solltet ihr vorher checken, ob ihr überhaupt spielen könnt. Einem User war die „virtuelle Spielkarte“ unbekannt und er konnte ohne Internet den langen Flug nicht zocken: Spieler nimmt Switch mit ins Flugzeug, um 9-stündigen Flug zu überstehen, doch ein neues Feature von Nintendo macht ihm einen Strich durch die Rechnung