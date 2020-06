Valorant bietet regelmäßig spaßige Szenen, die auf reddit geteilt werden. Dieses Mal ist eine besonders dreiste Aktion der Hit. Ein furchtloser, frecher Spieler schnappt dem haushoch überlegenen Feind den sicheren Sieg quasi unterm Hintern weg.

Was ist passiert? In Valorant werden die Teams willkürlich in zwei Lager aufgeteilt. Ein Team sind die Angreifer und müssen eine Bombe, den Spike, an einem Zielgebiet platzieren und sichergehen, dass das Teil hochgeht. Die Verteidiger müssen dies verhindern, indem sie die Angreifer ausschalten oder zumindest die Bombe entschärfen.

In einer Runde Valorant hatten die Verteidiger aber kein Glück. Sie wurden völlig überrannt und so richtig in den Staub getreten. Während das Gegnerteam noch komplett war, waren von den Verteidigern nur noch zwei Spieler übrig.

Eine eigentlich ausweglose Situation, denn aus solch einer krassen Unterzahl heraus ein komplettes Team zu killen, ist zwar machbar, aber gelingt nur sehr selten. Doch einer der verbliebene Spieler bewies, das er gar nicht kämpfen braucht, wenn er Nerven wie Drahtseile und die Unverfrorenheit eines Wiesels hat.

Meisterhafter „Ninja Defuse“ sichert Sieg in letzter Sekunde

So lief die Aktion ab: Der Spieler und reddit-User namens ZingerStackerBox war nicht gewillt, die sichere Niederlage hinzunehmen. Daher hockte er sich in das Zielgebiet und aktivierte eine einzelne Rauchbombe, eine Fähigkeit seines Helden Brimstone.

Brimstone kann besonders effektive Rauchwolken platzieren.

Während sein verbliebener Kumpel noch versuchte, die Gegner zu bekämpfen und schnell abgeknallt wurde, bliebt ZingerStackerBox einfach ruhig in seiner Rauchwolke hocken. Er sah nix, aber die Gegner konnten ihn ebenfalls nicht sehen und gingen einfach davon aus, dass die Rauchwolke noch ein Überbleibsel des letzten Gefechts war.

Von der Wolke aus konnte man klar hören, wie das ganze Feindteam gerade durchmarschierte und sich anstellte, die Bombe zu platzieren. Genau neben dem Versteck von ZingerStackerBox.

Als die Wolke sich dann schließlich auflöste, waren die Gegner gerade am Abziehen. Ein Spieler war gerade dabei, das Bombe-Platzieren abzuschließen.

So drehte er das Match: ZingerStackerBox schlich derweil genau hinter den Gegner und blieb geschickt wie ein Ninja immer in dessen toten Winkel. Der Gegner sah ihn nie und rannte einfach weiter, als die Bombe fertig war. ZingerStackerBox hätte derweil locker den Bomben-Knecht und noch einen anderen Gegner hinterrücks abknallen können. Doch dann wären immer noch 3 Gegner übrig geblieben, die ihn womöglich gekillt hätten.

Daher begann er, gleich nachdem die Bombe platziert war, sie sofort wieder zu entschärfen. Normalerweise wird dies mit einem Alarmton beim Gegner angezeigt, doch da diese einen Sekundenbruchteil zuvor das Teil platziert hatten, bekamen sie das irgendwie nicht mit und rannten einfach weiter. Wenige Sekunden später war die Bombe entschärft und das Spiel gewonnen. ZingerStackerBox hatte im Alleingang das gesamte Feindteam an der Nase herumgeführt, ohne einen einzigen Schuss abzugeben.

So reagierte das Team: Die dreiste Aktion von ZingerStackerBox wurde in seinem Team mit großem Beifall aufgenommen. Kurioserweise sagte einer der Mitspieler „Er hat das schon wieder abgezogen!“. Und in der Tat sind solche „Ninja Defuses“, wie man die Aktion im Counter-Strike-Fachjargon nennt, die Spezialität des Spielers. Auf reddit hat er sogar noch weitere Zeugnisse seiner unglaublichen Dreistigkeit verewigt.

So verhindert ihr, dass es euch auch so ergeht: Es scheint gerade so, als wenn sich viele Spieler noch nicht 100% die Grundlagen von Valorant verinnerlicht haben. Damit euch nicht freche Ninja-Defuser den Sieg vor der Nase wegschnappen, solltet ihr euch mal die Fähigkeiten und Skills der verschiedenen Helden in Valorant zu Gemüte führen. Am besten guckt ihr in unseren Agenten-Guide rein. Da steht alles, was ihr Wissen müsst.