Community ist fassungslos, weil ein Spieler einen Ryzen 7 7800x3D für nur 95 Euro kauft – In Deutschland zahlt ihr fast 500 Euro

Ein Spieler zeigt stolz, dass er einen AMD Ryzen 7 7800x3D für unter 100 Euro erwerben konnte. Die Community selbst ist überrascht. Denn normalerweise zahlt man für die CPU fast 500 Euro. Dabei gibt es Gründe, warum Hardware-Preise in den USA in der Regel deutlich niedriger liegen.

Was hat der Spieler da gekauft? Der Spieler hat bei Walmart, einer US-Elektronikkette, einen Ryzen 7 7800x3D gekauft. Hierbei handelt es sich um einen der besten Prozessoren, den ihr für ein Gaming-System kaufen könnt. Übertroffen wird die CPU nur vom Ryzen 7 9800x3D. Doch beide Prozessoren teilen gleich mehrere Eigenschaften und Probleme:

Beide Prozessoren sind sehr beliebt und sehr teuer. Der Ryzen 7 9800x3D ist sogar so beliebt, dass Betrüger dreiste Fälschungen von der AMD-CPU verkaufen.

Der Ryzen 7 7800x3D kostet derzeit rund 450 Euro (via geizhals.de), der Ryzen 7 9800x3D ist, wenn er nicht gerade ausverkauft ist, noch einmal 100 Euro teurer.

Beide Prozessoren setzen auf AMDs eigenen 3D-Cache: Dieser eignet sich besonders gut für Gaming. Seit dem Ryzen 7 9800x3D eignet sich der 3D-Cache sogar für Anwendungen.

Highend-Prozessor für unter 100 Euro, der offiziell fast 500 Euro kostet

Was ist an dem Kauf so besonders? Der Nutzer hat auf Reddit ein Bild aus einem Walmart in den USA gepostet. Auf dem Bild sieht man, dass der Ryzen 7 7800x3D nur 99 US-Dollar kostet. Umgerechnet sind das etwa 95 Euro, in Deutschland kämen aber noch Steuern hinzu. Steuern sind auch der Grund, warum die PS5 Pro in den USA vermeintlich günstiger ist. Mit Steuern würde der Preis für die CPU eher bei 120 Euro liegen. Viele Nutzer zeigen sich deswegen fassungslos, weil der Preis so unfassbar niedrig ist.

So kommentiert ein Nutzer (via Reddit.com):



Die USA sind ein wildes Land. 24 Eier kosten 30 US-Dollar, aber sie verkaufen PC-Teile als wären es Süßigkeiten.

Andere Stimmen aus der Community sehen das ähnlich. So ergänzt ein anderer auf Reddit:

Kein Wunder, dass sich die Amerikaner nicht über die Preise für PC-Teile beschweren. Sie bekommen sie praktisch umsonst! Wenn ich das hier kaufen und an einen Europäer für 300 € verkaufen würde, wäre der immer noch glücklich. Der 7800x3D wird in meinem Land immer noch für 450-520 Euro verkauft.

Preise wirken in den USA so günstig, weil Steuern fehlen und die Konkurrenz größer ist

Warum wirken die USA immer so günstig? Der deutsche Käufer oder Spieler hat immer das Gefühl, dass Hardware in den USA viel günstiger zu kaufen ist. Doch es gibt gute Gründe, warum das so ist (via Quora.com):

Preise in Europa erhalten in der Regel Mehrwertsteuer, die auf die Preise aufgeschlagen werden. Das sind in Deutschland 19 %. In den USA werden Preise steuerfrei angegeben, je nach Bundesstaat kann es aber Steuern geben. Die liegen aber deutlich unter 10 %.

In den USA ist die Konkurrenz bei Hardware sehr hoch und es gibt viele große Anbieter. Händler müssen in der Regel Computer mit einer sehr niedrigen Gewinnspanne verkaufen, um konkurrenzfähig zu sein. Computerhersteller verkaufen ihre Produkte daher gerne in Europa, weil ihre Gewinnspannen höher sind.

Die Logistik für den Import und Vertrieb von Computerteilen sind in den USA deutlich niedriger. Viele Hersteller produzieren auch erst einmal für den heimischen US-Markt, bevor der europäische Markt an der Reihe ist.

Einem anderen Spieler wurde der Kauf eines Ryzen 7 7800x3D jedoch zum Verhängnis. Der Nutzer wollte vermeintlich Geld sparen und bestellte sich die beliebte CPU direkt auf Amazon. Doch als er die Verpackung öffnete, erkennt er sofort, dass etwas nicht stimmt: Spieler bestellt sich bei Amazon in Deutschland einen Gaming-Prozessor von AMD, bekommt stattdessen ein fieses Fake-Produkt