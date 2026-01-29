Spieler kauft RTX 5080, storniert die Bestellung: Die GPU kommt trotzdem, doch Amazon schenkt ihm großzügig das Gerät

Spieler kauft RTX 5080, storniert die Bestellung: Die GPU kommt trotzdem, doch Amazon schenkt ihm großzügig das Gerät

Ein Spieler storniert die Bestellung einer Grafikkarte, storniert sie, bekommt sie aber trotzdem geliefert. Amazon überlässt ihm die Grafikkarte am Ende kostenfrei.

Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er sich eine RTX 5080 auf Amazon bestellen wollte. Doch kurz nachdem er die Bestellung abgeschickt hatte, konnte er bei Micro Center, einer US-Kette, ebenfalls eine RTX 5080 bestellen.

Der Nutzer erklärte, dass er deswegen die Bestellung auf Amazon storniert habe, weil er lieber bei Micro Center zuschlagen wollte. Doch obwohl er den Kauf storniert und wenig später sein Geld zurückerhalten hatte, lieferte ihm Amazon trotzdem die RTX 5080. In Deutschland zahlt ihr für die RTX 5080 Astral White immerhin mindestens 1.849 Euro (via Geizhals.de, Stand: 29. Januar 2026).

Amazon überlässt dem Spieler die Grafikkarte kostenfrei

Wie ging die Sache aus? In einem Update erklärte der Nutzer, dass er Amazon angeboten habe, die dennoch gelieferte Grafikkarte zu bezahlen. Aber Amazon erklärte ihm, dass man die Rückerstattung schon erledigt habe und er die Grafikkarte kostenlos behalten könne. So schreibt der Spieler auf Reddit:

Danke, Amazon! Ich habe eine Bestellung storniert, da Micro Center einige Artikel auf Lager hatte, erhielt eine Rückerstattung und irgendwie tauchte dieses Produkt ein paar Tage später vor meiner Haustür auf.

Wie in den Kommentaren erwähnt, hatte ich Amazon bereits kontaktiert und angeboten, zu bezahlen, aber sie sagten, da die Rückerstattung bereits bearbeitet worden sei, handele es sich um einen Fehler ihrerseits und ich könne den Artikel behalten

Passiert so etwas häufiger? Es sind immer wieder Fälle bekannt, wo Amazon zu viel gelieferte Ware dem Käufer überlässt. Das ist oft dann der Fall, wenn die Rücksendung mehr kostet als die eigentliche Lieferung. In einem Fall bestellte etwa ein Nutzer einen OLED-Monitor, bekam aber stattdessen zwei geliefert. Amazon überließ der Person den zweiten Monitor kostenlos.

Es gibt aber auch Beispiele, wo Nutzer den Kundenservice von Amazon dreist ausnutzen: Sie bestellen Hardware, behaupten das Paket sei verloren gegangen, um dann Geld und die verschickte Hardware zu behalten.

Es gibt aber auch Fälle, wo Amazon alles andere als kulant ist. Das musste ein Familienvater feststellen, der eine Grafikkarte bestellte, aber stattdessen ein Fake-Produkt erhalten hatte. Amazon verweigerte die Erstattung, bis sich schließlich die Presse einschaltete: Gamer kauft Grafikkarte auf Amazon, bekommt Fake-Produkt – Händler verweigert Erstattung bis zur Rückgabe des „richtigen“ Artikels

