Ein Spieler muss feststellen, dass EA einfach ein Spiel von seinem Account gelöscht hat. Ein großer Verlust ist es dennoch nicht, weil der Shooter nicht mehr spielbar ist. Dennoch ärgern sich einige Spieler, dass das Spiel gelöscht wurde. Denn schließlich hatte der Nutzer damals dafür Geld gezahlt.

Was musste der Nutzer feststellen? Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er sich nach langer Zeit mal wieder in seinen EA-Account eingeloggt habe. Und hier wurde er von einer Mitteilung überrascht: EA habe seine Legion-Edition von Anthem von seinem Account gelöscht.

Was ihn besonders ärgert: Das Spiel wurde nicht nur einfach deaktiviert, sondern vollständig von seinem Account entfernt. Auf Steam bleiben euch selbst deaktivierte Spiele dauerhaft in eurem Account erhalten.

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Spiel wurde einfach gelöscht und bleibt nicht mal als Erinnerung in der Bibliothek erhalten

Wie fallen die Reaktionen aus? Einige erklären, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung sei, denn immerhin habe der Spieler für das Produkt bezahlt. Und jetzt sei das Spiel, für das er damals Geld gezahlt habe, einfach weg, und zwar ohne Gegenwert.

Andere sehen das aber nicht so wild und vergleichen den Kauf des Spiels mit dem Kauf einer Dauerkarte für einen Freizeitpark: Schließlich kaufe man sich die Karte, besuche den Park hin und wieder und wenn dieser zumache, bekäme man seine Karte ja auch nicht erstattet. Denn am Ende habe man von dem Spiel ja auch nur eine Lizenz gekauft und nicht das Spiel selbst.

Einige erklären aber, dass Anthem ohnehin schon lange tot gewesen sei und er selbst mit dem Spiel nicht mehr viel hätte anfangen können: Denn Anthem wurde im Januar 2026 offiziell abgeschaltet

Was sagt der Spieler dazu? Dem Spieler selbst geht es übrigens weniger darum, dass er kein Geld zurückbekommen habe, sondern vielmehr um den Umstand, dass das Spiel einfach aus seiner Bibliothek verschwunden ist und er so gar keine Chance habe, das Spiel zu archivieren. Er selbst erklärte dazu in einem weiteren Post, „ich möchte meine gekauften Spiele immer noch in meiner Bibliothek sehen, egal ob sie eingestellt wurden oder der Verkauf gestoppt wurde.“

Es passiert auch nicht zum ersten Mal, dass Spiele aus Accounts gelöscht werden: So löschte etwa damals Ubisoft das Spiel „The Crew“ aus den Bibliotheken der Spieler, obwohl diese dafür bezahlt hatten. Das löste wütende Reaktionen innerhalb der Community aus.

Zumindest europäischen Spielern ist es schon lange ein Dorn im Auge, dass große Firmen wenig erfolgreiche Spiele einfach abschalten. Aus diesem Grund haben Spieler eine Initiative namens „Stop Killing Games“ ins Leben gerufen. Die Games-Branche ist übrigens alles andere als begeistert, wie sie selbst erklärt: „Hätte eine abschreckende Wirkung“ – Eine Million Gamer verbünden sich, um ihre Lieblingsspiele zu retten, jetzt antwortet der Gaming-Verband Europas