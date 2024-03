Spieler will Kühlung tauschen, weil sein Gaming-PC extrem heiß wird – Ist entsetzt, als er seine CPU sieht

Ein Spieler erklärt, dass er seit Monaten mit hohen Temperaturen in seinem Gaming-PC zu kämpfen hat. Aus diesem Grund wollte er jetzt seine Kühlung austauschen. Doch er ist überrascht, als er seinen Prozessor sieht. Denn der ist völlig verklebt und verdreckt. Einige erklären, sowas hätten sie in 20 Jahren nicht gesehen.

Ein Spieler kämpfte laut eigener Aussage bereits seit Monaten mit großen Hitzeproblemen in seinem Rechner. Er wollte das Problem lösen, indem er seinen alten Kühler durch ein neues System tauscht (via reddit.com). Doch nach der Demontage der alten Wasserkühlung sieht er, dass seine CPU eine sehr seltsame Farbe bekommen hat. Er schreibt selbst in einem weiteren Post:

Ich werde wahrscheinlich den m22 Kühler ersetzen, denn sie [die Kühlung] läuft heiß verdammt heiß. Ich habe keine undichte Stelle gesehen, sie ist trocken wie ein Knochen. Die Pumpe hat aufgehört zu arbeiten, ich denke, es ist ein Ergebnis der übermäßigen Hitze. Und ja – Wärmeleitpaste kann viel höhere Temperaturen aushalten, aber es kann das sein, warum sie so eine seltsame Farbe hat.

Community spekuliert auf falsch montierte Kühlung

Was ist das Problem? Ein Nutzer erklärt, dass er vermutlich seine Kühlung nicht richtig montiert habe. Dadurch wäre Dreck in die Wärmeleitpaste gekommen und hätte diese verunreinigt und langfristig auch die Kühlleistung gesenkt.

Er selbst schreibt, dass die Wärmeleitpaste etwa drei oder vier Jahre alt ist. Erst seit einem Monat stiegen die Temperaturen so stark an, sodass sich sein Computer immer selbst abschaltete. Er vermutet, es könnte “ein langsames Leck der Kühlflüssigkeit gewesen sein, das die Bräunung verursacht, aber der Kühler war knochentrocken, als ich ihn abnahm, also bin ich mir nicht sicher.” Ein Plastikteil habe er vorher von der CPU und vom Kühler entfernt.

Gibt es auch etwas Positives? Ja, der Spieler erklärt, dass der Hersteller NZXT ihm das Geld für die Kühlung erstattet habe, obwohl er diese schon vier Jahre verwendet hatte:

NZXT war tatsächlich so freundlich, eine Rückgabe/Ersatz zu akzeptieren, obwohl ich es vor vier Jahren gekauft habe. Bin ziemlich zufrieden mit ihnen.

Warum sollten hohe Temperaturen vermieden werden? Hardware läuft unter hohen Temperaturen irgendwann deutlich langsamer. Denn Prozessor und Grafikkarte drosseln die Leistung, um mit der Hitze fertig zu werden oder schalten sich im Notfall ab, um Komponenten zu schützen.

Obendrein verschleißen einige Bauteile bei hohen Temperaturschwankungen oder bei sehr hohen Temperaturen schneller. Daher versuchen viele Gamer, die Temperaturen und mögliche Schwankungen in Grenzen zu halten und nutzen entweder umfangreiche Luftkühlungen oder setzen gleich auf eine AIO-Wasserkühlung.

Solltet ihr mit hohen Temperaturen im PC kämpfen, dann schaut einmal in folgenden Guide hier auf MeinMMO. Hier findet ihr Tipps und Tricks, wie ihr euren Gaming-PC kühl halten könnt:

