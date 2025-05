Ein Spieler findet 20 Jahre alten Computer im Schrank, kann nach einem Upgrade fast 700 Spiele installieren

Der Abbau von Spice ist in Dune: Awakening „wie die Durchführung eines Raids“ in MMORPGs

Die Entwickler stellen die Highlights von Update 6 „Thralls of Twilight“ in Enshrouded vor

Eine Spielerin will ihren ersten Gaming-PC bauen, doch ein Freund rät ihr dringend davon ab. Ein Fertig-PC sei die bessere Wahl. Die Spielerin befürchtet, dass fertige PCs deutlich teurer sind. Wie sieht es derzeit überhaupt auf dem Markt aus? Spielerin will sich mit ihrem ersparten Geld einen Gaming-PC bauen, doch ein Freund sagt: Kauf dir lieber ‘nen Fertig-PC

Wie groß waren Spiele im Jahr 2000? Um das Jahr 2000 waren Spiele selten viel größer als 2 GB. Der Bestseller „Die Sims“ war etwa 1 GB groß, Baldur’s Gate II: Shadows of Amn war mit 2 GB Speicher schon die obere Grenze in der damaligen Zeit. Die meisten Spiele lagen eher zwischen 500 MB und 1,5 GB.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Software-Ingenieur verliert seinen 150.000-Dollar-Job an die KI, wird von 800 Jobs abgelehnt und muss in einem Wohnwagen leben

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to