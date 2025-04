Ein Spieler hat wohl gerade herausgefunden, an welchen großen Alten ihr eure Seele als Hexenmeister in Baldur’s Gate 3 verkauft

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr beim Hexenmeister eine besondere Unterklasse wählen: „Der Große Alte.“ Ein Spieler will jetzt herausgefunden haben, wer dahinter steckt.

Was ist das für eine Unterklasse? Wer den Hexenmeister in Baldur’s Gate spielen will, kann bisher zwischen 3 Unterklassen auswählen, eine 4. Klasse kommt mit Patch 8 hinzu:

Bei der Unterklasse Teufel geht man einen Vertrag mit einem Dämon oder Teufel im Austausch für mächtige Fähigkeiten ein.

Die Unterklasse Archfey beinhaltet einen Vertrag mit einer mächtigen Feenkreatur.

Die neue Unterklasse Hexblade, die mit dem Update 8 hinzugefügt wird, gewährt Kräfte im Austausch für eine Vereinbarung mit einer Kreatur aus dem mysteriösen Shadowfell.

Bei der letzten Unterklasse, „Der Große Alte“, geht man einen Vertrag mit einem uralten Wesen ein. Doch es wird nicht gesagt, wer dieses Wesen ist.

Die Beschreibung der letzten Unterklasse, „Der Große Alte“, lautet:

Du hast einem unaussprechlich alten Wesen etwas Unvorstellbares versprochen – das dich im Gegenzug mit Kräften der zerebralen Entropie und Kontrolle ausgestattet hat.

Es gibt eine Vielzahl potenzieller altertümlicher Wesenheiten, die hier infrage kommen, aber ein aufmerksamer Spieler glaubt, den „Großen Alten“, der in diesen Handel verwickelt ist, identifiziert zu haben.

Der große Alte könnte ein Mitglied des des Drow-Pantheons sein

Um welches Wesen geht es? Ein Spieler auf Reddit glaubt herausgefunden zu haben. ElectricArrow456 stellt eine einfache Theorie auf, die auf dem Dialog mit Gale nach dem Spiel basiert.

Sie beschreiben eine einzigartige Dialogoption, in der ein Warlock den englischen Satz „He Who Lurks“ erwähnt, was übersetzt so viel wie „Das, was lauert“ bedeutet. Dieser Satz wird Ghaunadaur zugeschrieben, einem größeren Gott der Abscheulichkeiten, Eiterbeulen und Ausgestoßenen.

Ghaunadaur ist ein Mitglied des Drow-Pantheons und wird von Lolth als „noch vor Aos Zeit alt“ beschrieben. Ob sich der Dialog aber wirklich auf Ghaunadaur bezieht oder ob er allgemein gehalten ist, damit sich die Spieler jede beliebige Gottheit vorstellen können, ist unbekannt.

