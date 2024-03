Spieler versucht seinen Gaming-PC nach einem Stromausfall zu retten – Dabei ist die Lösung ganz einfach

Ein Spieler muss um seinen Gaming-PC bangen, weil er sich nach einem Stromausfall nicht mehr einschalten lässt. Als alle Rettungsversuche erfolglos bleiben, kommt die hilfreiche Lösung aus der Community.

Es gibt PC-Probleme, die sich nur mit großem Aufwand lösen lassen. In besonders schwerwiegenden Fällen muss eventuell auch Hardware ausgetauscht werden, damit ein Rechner wieder startet. Viele Fehler lassen sich aber oft mit wenigen Handgriffen lösen.

Der Besitzer eines Gaming-PCs hatte bereits einiges an Zeit investiert, um seinen PC nach einem Stromausfall wieder einschalten zu können. Als er keine Lösung für sein Problem fand, konnte ihm die Community helfen und seinen Gaming-PC durch einen einfachen BIOS-Reset retten.

Hilfreiche Community rettet Gaming-PC nach Stromausfall

Was ist mit dem Rechner passiert? Ein Spieler konnte seinen Gaming-PC nicht mehr einschalten. Außer einer einzelnen leuchtenden LED an der Grafikkarte gab das Gerät keine Lebenszeichen mehr von sich. Zuvor war bei ihm für wenige Sekunden der Strom ausgefallen.

Der Gaming-PC war seiner Aussage nach zu diesem Zeitpunkt an einer Steckdose mit Überspannungsschutz angeschlossen. Da ein Problem mit der Stromversorgung naheliegend war, tauschte er die Steckdose aus. Das System ließ sich aber weiterhin nicht einschalten.

Diese Hardware steckt im betroffenen Gaming-PC:

Prozessor: Intel Core i5-10400, 2.9 GHz

Mainboard: MSI MAG B460M BAZOOKA

Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4 (4 x 8 GB)

Datenträger: Western Digital 1 TB NVMe-SSD

Grafikkarte Asus GeForce GTX 1660 SUPER

Netzteil: Rosewill LEPTON mit 500 Watt

Wie ging er bei der Problemlösung vor? Der Besitzer des Gaming-PCs probierte einige Dinge aus, um seinem Gaming-PC wieder neues Leben einzuhauchen. Zunächst überprüfte er die Anschlüsse des Rechners, fand dort aber keinen Fehler.

Zusätzlich schloss er ein neues Netzteil an und versuchte den PC mit nur einem Arbeitsspeichermodul zu starten. Doch all dies brachte nicht die erhoffte Wirkung. Als letzten Versuch plante er den Arbeitsspeicher und die Grafikkarte in einem anderen Computer auf Funktion zu testen.

Was führte zur Lösung? Mit der Befürchtung, sein Mainboard könne durch den Stromausfall beschädigt worden sein, wandte sich der Spieler auf der Suche nach Hilfe an die Reddit-Community.

Dort brachten ihn einige User bei der Problemlösung direkt auf die richtige Spur. Der Top-Kommentar in seinem Beitrag fasst dies sehr gut zusammen:

Versuch die CMOS-Batterie auf dem Mainboard zu entfernen und das Netzkabel abzuziehen. Dann warte einige Minuten und schließ alles wieder an. Dadurch werden die BIOS-Einstellungen zurückgesetzt, falls sie durch den Stromausfall beschädigt wurden. Der hilfreiche Kommentar von Reddit-User “Verdreht”

Der Spieler folgte diesem Ratschlag und meldete sich im Anschluss mit einer Erfolgsnachricht zurück. Er bestätigte, dass sein Gaming-PC wieder startete und bedankte sich für die schnelle Hilfe. Die Lösung war damit im Grunde sehr einfach und schnell durchzuführen.

Nachdem die BIOS-Einstellungen zurückgesetzt wurden, müssen lediglich einige Optionen und individuelle Einstellungen neu gesetzt werden. Danach kann der Rechner wie gewohnt benutzt werden.

Nicht immer kommen Spieler bei Problemen mit ihren Gaming-PCs so glimpflich davon. Vor allem bei einem Hardware-Upgrade sollte man darauf achten, behutsam vorzugehen, um keine Schäden am Rechner zu riskieren: Spieler will seinen Gaming-PC aufrüsten – Reißt beim Tausch der Grafikkarte unbemerkt den PCIe-Steckplatz vom Mainboard ab