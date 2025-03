Ein Spieler bekommt einen Gameboy für 1 Dollar, weil sich eine Frau endlich eine Nintendo Switch gekauft hat

Ein Spieler hat großes Glück und bekommt einen alten Gameboy Color für gerade einmal 1 Dollar. Normalerweise müsst ihr für ein funktionierendes Modell deutlich mehr zahlen. Doch vor allem die alten Spiele sind mittlerweile viel wert geworden.

Ein Spieler berichtet, dass er einen Glückstreffer gelandet hat. So erzählt er, dass eine ältere Frau ihm ihren alten Gameboy Color verkauft hat. Er schreibt in seinem Post auf Reddit.com:

Die alte Dame sagte, sie hätte zu Weihnachten eine Switch gekauft und bräuchte dieses [Gerät] nicht mehr.

Was ist so verrückt an dem Kauf? Das Überraschende ist jedoch nicht der Verkauf an sich, sondern der Verkaufspreis. Denn die alte Dame verlangte laut Spieler nur einen einzigen Dollar. Das sind umgerechnet etwa 96 Eurocent, also nicht einmal 1 Euro. Der Dame war vermutlich nicht bewusst, was sie da verkauft hat.

Gameboy kostet normalerweise zwischen 50 und 100 Euro, alte Spiele sind noch einiges teurer

Was ist ein Gameboy normalerweise wert? Der Preis für einen gebrauchten, funktionierenden Gameboy Color liegt zwischen 50 und 100 Euro. Für einige „Special Edition“-Modelle liegt der Preis jedoch deutlich höher. Das zeigt etwa unsere Stichprobe, die wir auf eBay.de durchgeführt haben.

Ganz anders sieht es übrigens bei Spielen aus, die ihr für die alte Generation kaufen könnt. Vor allem für seltene Spiele wie „Pokémon Kristall“ liegen die Preise deutlich über 100 Euro. In den USA sind einige Spiele noch einiges mehr wert.

Der Gameboy gilt darüber hinaus als sehr beliebte Konsole unter Spielern. So beliebt, dass ein umstrittener YouTuber einen Shitstorm auslöste, als er ein dutzend Gameboy in Harz eingoss. Viele Spieler konnten damals nicht verstehen, warum man so wertvolle Retro-Geräte einfach in Harz eingießt.

Eine Person auf Reddit hat einen merkwürdigen Fund entdeckt. Bei ihrer verstorbenen Großmutter fand sie 26 Kopien von Wario Land 4 und 13 Kopien von Mario Pinball Land. Wäre das nicht schon seltsam genug, kommen noch 20 Game-Boy-Advanced-Handhelds dazu. Die Person selbst schrieb dazu, dass sie vermutet, dass die Großmutter nicht wusste, wie man alte Speicherstände überschreibt: Eine Frau kaufte sich ein Nintendo-Spiel über ein Dutzend Mal, weil sie angeblich nicht wusste, wie man den Speicherstand löscht