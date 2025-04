Ein Spieler schenkt seiner Freundin einen Verlobungsring: Die revanchiert sich, indem sie ihm eine Grafikkarte für 3.000 Euro kauft

Ein Spieler hat sich endlich verlobt und seiner Freundin einen Ring geschenkt. Da er selbst keinen Ring will, hat sich seine Verlobte etwas anderes ausgedacht: Sie schenkt ihm eine teure RTX 5090.

Ein Spieler erklärte auf Reddit, dass er sich endlich mit seiner Freundin verlobt hat. Zur Feier des Tages hat er ihr einen Verlobungsring gekauft. Doch als ihm seine Freundin ebenfalls einen Ring schenken wollte, erklärte er, dass er nur einen Ring aus Plastik wolle, da er nicht so auf Gold stehe.

Sie entschied sich am Ende dafür, ihm eine RTX 5090 zu schenken. Die RTX 5090 gehört zu den besten Grafikkarten, die ihr kaufen könnt. Der Nutzer erklärte, dass sie zusammen mehrfach am Tag etliche Anbieter überprüften, um den besten Preis zu finden. Am Ende entschieden sie sich für ein Hardware-Bundle. Der Preis lag bei 2.999 US-Dollar, das sind umgerechnet rund 2.700 Euro.

Spielt seine Verlobte auch am PC? Seine zukünftige Ehefrau kann er nicht wirklich vom Gaming überzeugen, erklärte er in einem anderen Post. Immerhin würde sie hin und wieder „Sims“ spielen. Aber immerhin würde sie sein Interesse an Computer-Hardware respektieren. Vermutlich hat sie ihm deswegen auch eine teure Grafikkarte geschenkt (via Reddit.com):

Schön wär’s! Ich kann sie dazu bringen, Sims zu spielen und das war’s dann auch schon. Sie respektiert meine Liebe für Computerteile.

RTX 5090 ist so teuer wie nie und kaum verfügbar, bei AMD sieht’s besser aus

Wie sehen die Preise für eine RTX 5090 aus? Schaut ihr auf Preisvergleichsportalen, wie etwa Geizhals.de, dann starten die Preise für eine RTX 5090 bei 2.700 Euro und gehen sehr schnell deutlich über die 3.000 Euro. Nvidia hat weiterhin das Problem, dass die Nachfrage sehr hoch ist, man aber die Nachfrage nicht gedeckt bekommt. Nvidia hat die Preise für die 5000er-Reihe mittlerweile gesenkt, die Preissenkung dürfte aber bei den wenigsten Käufern und Spielern angekommen sein.

Viele befürchten jetzt, dass mit dem US-Handelskrieg die Preise noch einmal deutlich steigen könnten, da viele Komponenten in Asien produziert werden.

Wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Bei AMD sieht es zurzeit etwas besser aus. Anfang März brachte man mit der RX 9070 (XT) neue Grafikkarten auf den Markt, die zu den besten GPUs gehören, die ihr 2025 kaufen könnt. Hier gibt es mittlerweile eine vernünftige Verfügbarkeit und die Preise nähern sich wieder der UVP an.

Ein anderer Spieler hat sich seine RTX 5090 selbst gekauft und hat dafür versucht, seine Frau hinters Licht zu führen. Doch die ahnte, dass ihr Mann sie belügt und überprüfte seine Angaben mithilfe von KI. Und die lässt seine Lüge mit der „günstigen“ Grafikkarte wenig später auffliegen: Ein Spieler erzählt seiner Frau, dass er eine RTX 5090 billig gekauft hat – seine Frau glaubt ihm nicht, fragt ChatGPT und lässt ihn auffliegen