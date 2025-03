NVIDIA senkt seine Preise für die neuesten Grafikkarten, aber es gibt einen Haken

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Was der wahre Grund der Preissenkung ist, können wir leider nicht beantworten, doch solltet ihr eine Grafikkarte suchen, die Leistung bietet und sogar mit der RTX-50-Serie mithalten kann, dann solltet ihr eventuell auf die Konkurrenz schauen. AMD hat seine neue 90-Serie vorgestellt und diese klingt für ein Upgrade vielversprechend: AMD RX 9070 XT: Preis, Release und Tests – Alles, was ihr vor dem Kauf wissen müsst

Es ist aber dennoch ein positiver Schritt von NVIDIA in die richtige Richtung. Grafikkarten gehören mitunter zu den teuersten Komponenten im System und letztlich sah es so aus, als würden die Preise eher ansteigen.

Was ist der Haken? Trotz des Preisnachlasses von NVIDIA gibt es nicht automatisch neue Exemplare, die vom Hersteller verkauft werden. Der Preis wurde also angepasst, der Bestand blieb aber derselbe – es gibt keine zu kaufen.

