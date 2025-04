Ein Spieler erzählt seiner Frau, dass er eine RTX 5090 billig gekauft hat – seine Frau glaubt ihm nicht, fragt ChatGPT und lässt ihn auffliegen

Ein Spieler kauft sich eine neue Grafikkarte für seinen Gaming-PC und rechtfertigt das vor seiner Ehefrau mit einem guten Kaufpreis. Doch seine Gattin ist skeptisch, hinterfragt den Preis und kontrolliert die ganze Sache mit einer KI. Und sie bekommt ihre Zweifel bestätigt.

Wer berichtet da? Ein Nutzer berichtet, dass sich bei ihm die Ehefrau eines Spielers gemeldet habe. Der Spieler hat bei ihm eine RTX 5090 gekauft und die Frau wollte von ihm wissen, ob er die Grafikkarte wirklich nur für 999 US-Dollar verkauft habe, so wie das ihr Ehemann behauptet (via Reddit.com).

Als der Verkäufer dies bestätigt und sagt, dass dies ein guter Preis sei, erwidert die Ehefrau: „Warum antwortet die KI dann so anders?“ Als Antwort fügt sie den Chatverlauf mit einem KI-Chatbot an, in dem sie den Chatbot fragt, was das für eine Grafikkarte ist und wie viel diese normalerweise kostet.

Hat der Mann denn nun gelogen? Ja, der Verkäufer erklärt selbst in einem anderen Post auf Reddit, dass er die Grafikkarte für deutlich mehr an den Nutzer verkauft habe, nämlich für 4.700 US-Dollar. Der Preis, den der Nutzer seiner Ehefrau genannt hat, ist viel zu niedrig gewesen und er hat fast 5-mal so viel gezahlt.

Selbst für deutsche Verhältnisse ist das sehr teuer: Laut Geizhals zahlt ihr in Deutschland mindestens 2.999 US-Dollar für eine RTX 5090. Bei sogenannten Scalpern liegen die Preise aber deutlich höher.

Wir haben KI getestet, ob sie anhand eines Bildes eine Grafikkarte einordnen kann

Wir haben den Test gemacht: Wir haben selbst einen Ausschnitt der Grafikkarte hochgeladen und ChatGPT gefragt, wie teuer die Grafikkarte auf dem Bild ist. Und ja, der Chatbot erkennt die Grafikkarte und kann auch den Preis einordnen. Die Vorgehensweise der „betrogenen“ Ehefrau können wir daher nachvollziehen.

Wir haben ChatGPT gefragt, was das Gerät auf dem Bild kostet.

Wie die Geschichte um den Spieler und dessen Ehefrau ausgegangen ist, ist übrigens nicht bekannt. Es wäre aber nicht überraschend, wenn die Gattin ziemlich wütend gewesen sein dürfte, dass ihr Mann sie so belogen hat.

