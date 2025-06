Spieler wittert seine Chance auf dicken Loot in Dune: Awakening, läuft geradewegs in eine fiese Falle der Entwickler

Ein Spieler hörte wohl einen lauten Knall in Dune: Awakening und machte sich auf den Weg, um ein gerade abstürzendes Raumschiff zu looten. Doch er hat nicht mit einer fiesen Falle der Entwickler gerechnet.

Was wollte der Spieler looten? In Dune: Awakening kommt es selten zu einem lauten Knall. Das geschieht immer dann, wenn ein Raumschiff abstürzt und vom Himmel fällt. Dieser Knall ist dabei so laut, dass er von Spielern in der gesamten Umgebung klar wahrgenommen wird und auch so, dass jeder Spieler seine Chance auf guten Loot wittert.

Genau so eine dicke Beute wollte auch ein Spieler auf Reddit looten. Nutzer XirtCS machte sich mit seinem Sandbike auf dem Weg zu einem solchen brennenden Wrack und begab sich damit unbewusst in eine fiese Falle der Entwickler.

Ein lauter Knall lockt auch Würmer an

Was war das für eine Falle? Ein lauter Knall und ein brennendes Wrack, das verspricht viel Loot, aber so ein Ereignis lockt auch die Sandwürmer an, die schon auf ihre Beute warten. Das musste auch der Spieler auf Reddit feststellen, denn schon als er von seinem Sandbike steigt, leuchtet der Wurmbalken im HUD knallrot auf.

Kaum vom Bike abgestiegen und mit dem Schneidewerkzeug in der Hand, läuft der Spieler zum abgestürzten Raumschiff und macht sich direkt an die Arbeit. Er trennt die Außenhülle auf und lootet die Items aus dem Lagerraum des Schiffs. Die Anzeige der Wurmbedrohung erreicht derweil ihren Höchststand.

Mit der Beute in den Taschen macht sich der Spieler auf den Rückweg, doch ein großer Sandwurm hat bereits seine Verfolgung aufgenommen. Kurz bevor er ein sicheres Felsgebiet erreicht, sieht er den Wurm auf sich zukommen.

In letzter Sekunde aber schafft der Spieler es, in Sicherheit zu gelangen, während der Wurm nur wenige Meter von ihm entfernt aus dem Boden steigt. Nur knapp konnte er dem Wurm entrinnen und seine Beute behalten, denn wer vom Wurm gefressen wird, verliert alles.

Hier könnt ihr den Moment als Video sehen:

War das nur Zufall? Nein, die Schiffswracks sollen Spieler bewusst anlocken, indem sie gute Items und Loot versprechen. Doch so gut der Loot auch ist, so hoch soll auch die Gefahr durch Sandwürmer in diesem Fall sein. Die Entwickler erklären diese Mechanik jedoch nicht, wodurch ein abgestürztes Raumschiff so schnell zur fiesen Falle werden kann. Der laute Knall lockt schließlich alle Lebewesen von Arrakis an, nicht nur die Spieler.

