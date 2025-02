Ein Spieler wundert sich, warum seine Festplatte mit 20 TB nicht funktioniert – Als sein Sohn sie öffnet, findet er nur 6 kiloschwere Eisengewichte

One Piece verrät, was aus einem großen Feind der Strohhutpiraten wurde

Auch wir haben bereits vor solchen Fake-Modellen gewarnt, die es etwa auf Amazon zu kaufen gibt : Hier werden dann SSDs mit 8 TB für 50 Euro verkauft, dahinter steckt aber häufig ein gefälschtes Produkt. In der Regel reicht ein Blick in die Bewertungen, um zu sehen, ob die SSD nicht funktioniert oder gefälscht ist. Schützen könnt ihr euch, wenn ihr gesunden Menschenverstand nutzt und keine Modelle kauft, bei denen der Speicherplatz und der Preis nicht utopisch weit auseinander liegen. Eine SSD mit 8 TB für 40 Euro ist einfach (zu) absurd günstig.

Es wird in Windows als 19-TB-Laufwerk angezeigt, bleibt dann aber einfach hängen, wenn man versucht, etwas damit zu tun. Ich glaube, ich habe in einem LTT-Video [Linus Tech Tips] etwas Ähnliches mit USB-Sticks gesehen. Die kleine Platine meldet Windows, dass es sich um ein riesiges Laufwerk handelt, das aber eigentlich gar keinen Speicherplatz hat.

Warum ist das gefälschte Produkt erst jetzt aufgefallen? Fake-Modelle wie dieses hier werden in der Regel mit einer gefälschten Controller-Einheit oder einer gefälschten Software ausgeliefert, die dem Betriebssystem vorgaukelt, dass auf ihr jede Menge Speicherplatz vorhanden sei. In Wirklichkeit ist der vorhandene Speicher aber nur wenige GB groß.

Ein Nutzer hat sich für sein System eine völlig neue Festplatte gekauft. Und 20 TB ist nicht gerade wenig. Doch das Gerät will zu Hause an seinem Rechner nicht ordnungsgemäß funktionieren. Aus diesem Grund wendet er sich an seinen Sohn, der sich das gekaufte Modell einmal ansehen soll.

